Şenol Güneş'ten ilk 11'de 6 değişiklik

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının kadrosuna göre 6 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Omar Colley, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Vincent Aboubakar'ın yerine Daniel Amartey, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Jean Onana, Ante Rebic ve Semih Kılıçsoy'a görev verdi. Siyah-beyazlılar Neftçi Bakü karşısına şu 11 ile çıktı:

"Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Jean Onana, Gedson Fernandes, Ante Rebic, Jakson Muleka ve Semih Kılıçsoy."