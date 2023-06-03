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Spor

Şenol Güneş'ten kadroda 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynanan son maçın kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.

3 Haziran 2023 Cumartesi 19:20 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten kadroda 3 değişiklik
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Savunma hattında iki değişiklik yapan Güneş, sakatlığı bulunan Romain Saiss ve cezalı Omar Colley'in yokluğunda stoper bölgesinde Welinton Souza ve Necip Uysal'a forma verdi.

Güneş, sakat olduğu belirtilen Nathan Redmond'un yerine ise Jackson Muleka'yı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Redmond ve Romain Saiss'in yanı sıra Alexandru Maxim'i yedek kadroya da dahil etmedi.

KADROYA GENÇ TAKVİYESİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, Kasımpaşa karşısında genç oyuncuları yedekler arasına aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, altyapı oyuncularından Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Burak Selver Yıldız ve Aytuğ Batur Kömeç'i Kasımpaşa karşısında kadroya dahil etti.

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