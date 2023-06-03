Şenol Güneş'ten kadroda 3 değişiklik

Savunma hattında iki değişiklik yapan Güneş, sakatlığı bulunan Romain Saiss ve cezalı Omar Colley'in yokluğunda stoper bölgesinde Welinton Souza ve Necip Uysal'a forma verdi.

Güneş, sakat olduğu belirtilen Nathan Redmond'un yerine ise Jackson Muleka'yı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Redmond ve Romain Saiss'in yanı sıra Alexandru Maxim'i yedek kadroya da dahil etmedi.

KADROYA GENÇ TAKVİYESİ



Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, Kasımpaşa karşısında genç oyuncuları yedekler arasına aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, altyapı oyuncularından Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Burak Selver Yıldız ve Aytuğ Batur Kömeç'i Kasımpaşa karşısında kadroya dahil etti.