Şenol Güneş'ten maç sonu tepki: Gazetelerde oyuncularla ilgili yanlış şeyler var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü'nü 4-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenler Günü için mesaj yollayan Güneş, "Oyuncular, maç yemeğinde çiçeklerle Öğretmenler Günü'mü kutladılar. Öğretmen asla 'İşe gidiyorum' demez, okula gider ve eğitir. Biz de işe gitmiyoruz, Ümraniye'ye eğitime gidiyoruz" dedi.

"MAÇ AZ KALSIN TATİL OLABİLİRDİ"

Ankaragücü taraftarının maçtaki tepkilerine değinen tecrübeli teknik adam, "Ankaragücü'nün çok sayıda taraftarı vardı, onları tebrik ediyorum. Ancak bizim bu anlamda sorunlarımız var. Bunlar üzücü. Ankaragücü taraftarı, bu şekilde takıma zarar verir. Mete Kalkavan, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında da böyle olayları yaşamıştı. Bugün de maç az kalsın tatil olabilirdi" cevabını verdi.

"GAZETELERDE YANLIŞ ŞEYLER VAR"

Gol yedikleri için memnun olmadığını vurgulayan deneyimli hoca, "Çok basit goller yemeye devam ediyoruz. Şimdi Avrupa maçımız var, sonra diğer maçlara bakacağız. Gazetelerde oyuncularla ilgili yanlış şeyler var. Sakatlık süreleri, kadroya alınmamalarıyla ilgili. Ben de onlardan bilgi almak istiyorum" diye konuştu.

Maçın yıldızı Ljajic için de konuşan teknik adam, "Adem Ljajic iyi oynadı, güzel de bir gol attı. Takım olarak yardımlaşarak oynadık. Bugün biz iyi niyetle iyi oynayıp, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi niyet, ölümden başka her şeyi yener" diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)