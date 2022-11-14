Şenol Güneş'ten ocak harekatı! Savunmaya iki takviye

Şenol Güneş yönetiminde bir değişim süreci yaşayan Beşiktaş , bu süreci kadro anlamında da gerçekleştirmeyi planlıyor. Siyah-Beyazlılar, özellikle savunma hattına bir takviye gerçekleştirmeyi planlarken farklı pozisyonlarda da opsiyonlar teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda değerlendiriliyor.

NWAKAEME SÜRPRİZİ

Ara transfer döneminde sol kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş gündemine Trabzonspor 'un eski yıldızı Nwakaeme'yi aldı. Takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı yönetiminde gerçekleştirilen transferler için çalışmalara başlanırken Şenol Güneş'in istediği isimlerden birisi daha netlik kazandı.

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Fayha'ya transfer olan Nijeryalı yıldızla ilk teması sağlayan Beşiktaş'ın 33 yaşındaki oyuncudan olumlu dönüş aldığı yönetimin ara transfer döneminde Suudi kulübüne tecrübeli futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bu sezon Al Fayha ile 7 maça çıkan Nwakaeme bu karşılaşmalarda 3 gole imza attı.

SAVUNMAYA MİLLİ TAKVİYE

Kara Kartal'da Welinton'la birlikte Javi Montero'nun da gönderilmesi gündemde... Teknik ekibin, Emrecan Uzunhan'ı da devre arasında başka bir kulübe kiralık olarak gönderebileceği konuşuluyor. Bu gelişmelerin ışığında Beşiktaş'ta birden fazla stoper transferi gündeme gelebilir. Bu doğrultuda yerli isim konusunda ilk hedef, Kaan Ayhan'dan başkası değil...

Bu sezon Sassuolo formasıyla 8 Serie A maçına çıkan Kaan, takımında mutlu değil. Tecrübeli oyuncunun, A Milli Takım'da beraber çalıştığı Şenol Güneş'le tekrar bir araya gelmeye olumlu baktığı kaydedildi.

MARTİNS İNDİ'DE HEDEFTE

Devre arasında kadrosunu yeni bir stoperle güçlendirmeyi planlayan Siyah- Beyazlılar'ın listesine yeni bir ismin eklendiği ortaya çıktı. Kara Kartal, Hollanda Ligi ekibi AZ Alkmaar'dan Bruno Martins Indi'yle ilgileniyor.

Spor Toto Süper Lig'de sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Siyah-Beyazlılar, Fransız teknik adamdan istenen verim alınamaması sonrasında hoca değişikliğine gitmişti. Bu doğrultuda çok süre geçmeden teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş Yönetimi, başarılı hocadan ilk transfer raporunu aldı. Güneş'in ilk olarak stoper bölgesine yeni bir takviye yapılmasını istediği belirtildi. Bu gelişme sonrasında elindeki liste üzerinden çalışmalarını sürdüren yönetimin, şimdiden yeni bir isim belirlediği ortaya çıktı. Kara Kartal'ın, Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar forması giyen 30 yaşındaki savunmacı Bruno Martins Indi'yi hedefleri arasına eklediği bildirildi.