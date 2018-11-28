Şenol Güneş'ten öğrencilerine uyarı! 'Derbiyi bırakın şimdi

TAMAM YA DA DEVAM MAÇ

■ UEFA Avrupa Ligi’ne şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak LASK Linz’le oynanan play-off turunda 90+4’te bulduğu golle gruplara kalabilen Beşiktaş, benzer bir sıkıntıyı ilk 4 hafta itibariyle gruplarda da yaşadı. Norveç ekibi Sarpsborg’u Vodafone Park’ta 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Siyah-Beyazlılar, sonraki 3 maçtan yalnızca 1 puan çıkarınca grupta son sıraya düştü. Ankaragücü galibiyetiyle moral bulan Kartal, yarın Norveç deplasmanında tamam ya da devam maçına çıkacak.

DERBİYİ BIRAKIN ŞİMDİ

■ ZORLU randevunun taktik provası dün Ümraniye’de gerçekleştirildi. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi futbolcularını toplayarak saha ortasında bir konuşma yaptı. Futbolcularından hafta sonu oynanacak G.Saray derbisini değil, Sarpsborg maçını düşünmelerini isteyen Güneş, “UEFA’da yarı finalin kapısından döndük, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdık. Bu sezon bu gruptan çıkamazsak insanlar o başarıların tesadüf olduğunu düşünür” dedi.

GALİBİYET İSTİYORUM

■ GÜNEŞ, motivasyon konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu sezon kulübün, camianın bu kupayla ilgili büyük hedefleri var. Biz de yola çıkarken bu hedefleri gerçekleştirmek üzere çıkmıştık. Ancak Linz’de olduğu gibi yine işi krize soktuk. Bu durumu düzeltmek de yine bizim elimizde. Avrupa’daki başarılarımızı devam ettirmeliyiz. Evinde Genk’i yenmiş, Malmö’yle berabere kalmış bir takımla oynayacağız. Güzel futbolun devamını ve 3 puanı istiyorum.”

(Gunes)