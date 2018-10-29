Şenol Güneş'ten öğrencilerine uyarı: Taraftarlar ile kesinlikle olumsuz diyaloğa girmeyin

4 Ekim’de Malmö maçıyla başlayan kaybetme serisini ligde Konya beraberliği ve Göztepe mağlubiyeti ile devam ettiren Beşiktaş, son kaybını yine bir Avrupa Ligi maçında Genk’e 4-2 kaybederek yaşamıştı. Genk maçı aynı zamanda büyük çapta protestoların yaşandığı bir karşılaşma olmuştu. Kötü gidişi Rize’ye karşı alacağı bir galibiyet ile durdurmak ve taraftarı ile barışmak isteyen Kartal’ın tek amacı 3 puan alıp, moral bulmak.

MORALLERİNİZİ YUKARIDA TUTUN

Genk maçının en çok tepki gören iki oyuncusu olan Oğuzhan ve Q7 ile toplantılar yapan Şenol Güneş, iki futbolcudan da moral seviyelerini yüksek tutmalarını isterken önemli bir uyarı yapmaktan da geri kalmadı. Rize maçında işlerin ters gitmesi halinde yine protestolar yaşanabileceğini söyleyen Güneş, iki futbolcudan da taraftarlar ile kesinlikle olumsuz diyaloğa girmemelerini istedi.

TARAFTARIMIZ DA BİZE İNANACAK

Takım toplantılarında da Rize maçının iyi bir fırsat olduğunu belirten Güneş, ‘Rize maçına odaklanmalıyız. Protestolar yaşandı ama biz takım olarak bununla yaşayamayız, olanları unutup kendi işimizi yapacağız. Buna gücümüz var. Ben size inanıyorum ve güveniyorum. Taraftarımız da yeniden inanacak ve güvenecektir” diyerek öğrencilerinin moralini yüksek tutmaya çalışıyor.

(Aksam)