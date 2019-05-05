Şenol Güneş'ten oyuncularına derbi motivasyonu
İlk 11 tercihini sır gibi saklayan Güneş oyuncularından Zor deplasman düşüncesini akıldan çıkarmalarını istedi ve 'Hangi deplasman kolay ki?' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Adem Ljajic’in yüksek form grafiğine güveniyor. Bu iki ismin derbide fark yaratabileceğini bilen tecrübeli çalıştırıcı, takım içindeki olumlu havadan da son derece memnun. Daha önce başardıkları bir şeyi yine başarabileceklerini hatırlatan Güneş, “Ligin en zor deplasmanlarından biri… Ama hangi deplasman kolay ki? Yeter ki biz kendi oyunumuzu oynayabilelim. Bu, G.Saray’a da yeter Napoli’ye de…” ifadelerini kullandı.
(Güneş)
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