Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı! 'Taraftarlara da, size de, bize de tatil zehir olur'

Bu mücadelenin camia için ne anlama geldiğinin herkes tarafından iyi bilinmesi gerektiğini belirten Güneş, “Hem lig yarışında iddiamızı güçlendirmek hem de moral değerlerimizi üst seviyede tutmak için çok önemli bir maça çıkacağız. Mutlaka kazanmamız gereken bir mücadele. Bütün dikkatinizi sahaya vermenizi istiyorum. Zaten bunu yaptığınız takdirde sorun kalmaz. Trabzonspor maçının ikinci yarısındaki gibi coşkulu ve motive olursanız rahatlıkla kazanırız” diye konuştu.

SON MAÇLAR HER ZAMAN ZORDUR

Camianın böyle bir galibiyete çok ihtiyaç duyduğunu da belirten Güneş, “İşler kötü gidince, iyi şeyler konuşulmaz. Bu sadece benim için değil, yönetim ve sizler için de geçerli. Hep olumsuz ve negatif söylentiler çıkar. Bunları değiştirmek için en büyük sorumluluk bize düşüyor. İlk yarının son maçları her zaman kritiktir. Sonuçları günlerce konuşulur. Taraftarlara da, size de, bize de tatil zehir olur. Sizin de güzel bir tatil geçirmeniz için 3 puan çok değerli. 90 dakika kendinizi işinize ve sahaya verin, tatile de kafanız rahat şekilde çıkın” ifadesini kullandı.

UZUN VADELİ KREDİ ARAYIŞI VAR

Güneş’ten sonra söz alan yöneticiler de mali sıkıntıların çözümü için önemli adımlar atıldığını ve kısa sürede herkesin kafasındaki problemlerin cevap bulacağını söyledi. Yönetimin finansal sorunları aşmak için bazı bankalarla kredi görüşmesi yaptığı da öğrenildi. Yönetim en azından kısa vadeli borçları çözmek için kişisel teminatları kullanarak, kredi sağlamaya çalışıyor. Kredi için kamu ve özel bankalarıyla temasların devam ettiği de belirtildi.

(Aksam)