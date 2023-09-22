Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Club Brugge karşılaşmasının ardından konuştu.

Güneş, "Rakibimizin gücünü, oyun şeklini biliyorduk. Kanatlardan atakları çok fazla, hızlı şekilde yapıyorlardı. Hücum zenginliği çok olan bir takım. Oyun başında daha önde baskı yapmak istedik. Ama bizi kendi sahamızda zorladılar. Biraz panikledik daha sonra oyuna ortak olduk. Ama hücum varyasyonları eksik kaldı. İkinci yarıda da bunu denediler. Kendi sahasında oynama avantajıyla da bizden üstün oynadılar. Bizim oyuncuların hepsi elinden gelen gayreti gösterdi. İyi niyetle mücadele ettiler. En azından beraberlik için savunma ağırlıklı oynamaya çalıştık. Bizim felsefemizde normalde pek olmayan bir şey bu" dedi.

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

"İyi bir takıma karşı oynadık. Hücum zenginliği daha fazla olan bir takıma karşı önde baskı yaparak durdurmaya çalıştık. Ama bizi kendi sahamıza hapsetmeye çalıştılar. Kanatlardan getirdikleri toplarla gole gitmeye çalıştılar. İlk yarının 15-20 dakikasında korner sayısı da fazla oldu. İlk yarının ortasından sonra oyuna ortak olduk. İkinci yarının başında da yine aynı şeyi yapmaya çalıştılar. En azından buradan beraberlikle ayrılıp, kendi sahamızda bir avantaj yakalayalım diye düşündük. Grubun en güçlü takımlarından birisi. Rakibimiz olacak bir takım. Değişikliklerle golü yakaladık. Gergin, zor bir maç oldu. Oyun olarak bizden üstün oynamalarına rağmen biz de beraberlik alarak hedefimize ulaşmış olduk."

"Cenk'in de buna ihtiyacı vardı"



"İkinci yarıda kanatlardan gelen ataklarda, ortada Vanaken'i tutmak için Ege'yi düşündük. Ege de gayet başarılıydı. Bir pozisyonda kaçırdı, onda da golü yedik. Akıllı, tecrübeli bir oyuncu. Mert zaman zaman ortaya çıktı. Başarılı oynadı. Cenk'in de buna ihtiyacı vardı. Geçen maç oyun başında başladı, şimdi sonradan aldık. İştahlıydı. Bütün oyuncular iştahlıydı. Bu benim için önemli. Diğer şeyler düzeltilebilir. Bugün itibariyle rakip bize karşı üstündü. Biz de biraz savunmada kalmayı tercih etmek zorunda kaldık."