Şenol Güneş'ten Ozan Tufan açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Güneş, toplantıda transfer için konuşurken toplantı sonrası ise Ozan Tufan transferi için açıklama yaptı.

GÜNEŞ'TEN OZAN TUFAN AÇIKLAMASI

Deneyimli teknik adam, transferi gündeme gelen 28 yaşındai futbolcu için, "Benim haberim yok. Ozan için bana gelen bir durum da yok. Şartları nedir, nasıl transfer edilir bilgim yok." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Şenol Güneş ve Ozan Tufan, daha önce birlikte Bursaspor ve Milli Takım'da çalışmıştı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Ozan Tufan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.