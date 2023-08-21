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  • Şenol Güneş'ten Pendikspor maçı sonrası hakem açıklaması: ''Konuşursam ağır oluyor''
Spor

Şenol Güneş'ten Pendikspor maçı sonrası hakem açıklaması: ''Konuşursam ağır oluyor''

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 2. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Pendikspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Hakem hakkında konuşmanın gereksiz olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, 'Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Konuşursam ağır oluyor, gerek yok. Yerimizde oturuyoruz zaten, çok konuşmuyoruz. Autsa, gol değil. Aut değilse, o zaman bilmiyorum.' ifadelerini kullandı.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:49 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten Pendikspor maçı sonrası hakem açıklaması: ''Konuşursam ağır oluyor''
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanmaları gereken bir maç olduğunu vurgulayan teknik adam, "Futbol sahada oynanıyor, oynanmadan kazanılmıyor, sürprizler olabiliyor. Bu da bugün bizim başımıza geldi. Kazanmamız gerekiyordu, ilk yarıda ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Rakibin atak sayısı az. Hem topu tutmak hem pas yapmak hem de oyuncuları görmek istedik ama o da olmadı. Kalabalıkken defans arasına atılan topta penaltı oldu ve golü yedik. Ne olursa olsun o pozisyonu vermemek gerekiyordu. En büyük sıkıntımız, bugün baskılarımız iyi değildi." şeklinde konuştu.

"GİTGELLER BİZİ YORDU"

İkinci yarıda hem önde hem ortada top tutamadık, top karşılayamadık. Etkili atakları yok ama bizim daha fazla pozisyon üretmeliydik. Fiziksel olarak gitgel olması bizi yordu. İlk yarıda onlar yarı sahasında oynadı. Fizik olarak ayakta kaldılar. Onlar için de sürpriz olacak pozisyonda golü buldular. Futbolda şans bazen gülmeyebilir. Ne olursa olsun kazanmalıydık. Net pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Üzgünüz."

"SIKINTI YAŞADIK"

"Rakip geldiği için değişiklik yaptık. Top tutabilecek, yönetebilecek oyuncularımız olsun dedik ama başarılı olamadık. Karşılama olarak da sıkıntı yaşadık, defansa yük verdik. Aboubakar ve Chamberlain ile net fırsatlar bulduk ama gol bulamadık. Oyunu koparmak gerekiyordu.

"HAKEM KONUŞMAYA GEREK YOK"

Maçın hakemi hakkındaki görüşlerini de bildiren teknik adam, "Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Hakem nedir, VAR nedir. Konuşursam ağır oluyor, gerek yok. Yerimizde oturuyoruz zaten, çok konuşmuyoruz. Autsa, gol değil. Aut değilse, o zaman bilmiyorum. Penaltıysa penaltıdır bilmiyorum. Hakem bir karar verdiğine göre, herhalde görmüş de vermiştir." dedi.

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