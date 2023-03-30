Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi takımın durumuyla ilgili konuştu.

Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Masuaku ve Muleka henüz bize katılamadı. Saiss geldi ama bir problemi var. Durumuna Cuma günü bakılacak." dedi.

Tayyip Talha ve Omar Colley ile ilgili de konuşan Güneş, "Yorgun gelen oyuncular var Omar Colley gibi.. Tayyip Talha bugün bizimle idmanda yer alacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Süper Lig'de topladığı 54 puan ile Fenerbahçe puan durumunda ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 49 puan ile sarı lacivertlilerin ardından üçüncü sırada. Fenerbahçe'nin bir maç da eksiği bulunuyor.