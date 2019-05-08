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Şenol Güneş'ten şampiyonluk açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray yenilgisinin ardından bir toplantı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, biten bir şey olmadığını belirterek öğrencilerinden 3 maça odaklanmalarını istedi.

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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk şansını zora sokan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularla bir toplantı yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, derbide alınan yenilginin şanslarını azalttığını ancak önlerinde hala 3 maçın olduğunu belirterek "Ligde alınacak hala 9 puan var. Üstteki rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak. Bize düşen kalan 3 maçımızı kayıpsız atlatıp beklemek. Bu nedenle derbideki yenilgiyi ve yaşananları artık unutun. Alanyaspor maçında alacağımız galibiyetle ligin sonuna kadar yeni bir seri başlatmalıyız. Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız devam ediyor. Eğer şampiyon olamazsak da ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi bileti almalıyız. Bunun kulüp ve sizler için önemini biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Q7 VE ADRIANO 11'E DÖNÜYOR

Şenol Güneş'in derbide ilk 11'e almadığı Ricardo Quaresma ve Adriano'yu Alanyaspor maçında sahaya süreceği öğrenildi.

Gökhan Gönül'ün sakatlanmasından dolayı Adriano'nun maça sağ bekte başlaması beklenirken Quaresma da Lens'le birlikte kanatlarda görev alacak.

(Habertürk)

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