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Spor

Şenol Güneş'ten Savic açıklaması: 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu. Güneş, sakatlığı bulunan Stefan Savic'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

23 Eylül 2024 Pazartesi 19:41 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten Savic açıklaması: 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Bugünden itibaren bir haftada 3 maç yapmış olacağız. Daha öncesinde de milli takım nedeniyle birlikte olamadığımız oyuncular vardı. Yenilenme, toparlanma, oyun anlayışımızı anlatmaya çalıştık. İstediğimiz seviyeye gelemedik. Mental olarak düzelmek, taktik olarak düzelmek bütün bunlar çalışmayı gerektiriyor. Sahamızda iki maçta 4 puan kaybettik. Bugün benimle 3. maçı yapıyoruz. Sezon başından beri 5. maç. Oyun ve skor olarak mutlu olmadığımız bir dönem geçiriyoruz." dedi.

Açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, "Sakatlıklar var. Savic'in 4-6 hafta diyorlar, Orsic'in sakatlığı o kadar değil. Bu hafta yok, haftaya bakacağız. Visca'nın da hafif gerginliği vardı. Biraz toparlanmıştı ama kırmızı kart gördü. Sakatlık durumu da vardı. Yarından itibaren katılacak." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, "Oyun olarak zamana ihtiyacımız var ama kadromuz sahaya çıktığında kazanmak durumunda. Bugün de aynı anlayışla sahada olacağız. Ne olursa olsun sahaya çıkan 11 sahada performanslarını iyi göstermeliler. Bugün sonuç almak istiyoruz. Elimizdeki kadro iyi. Acil 3 puana ihtiyacımız var. Onu yapmaya çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

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