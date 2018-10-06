Şenol Güneş'ten sert uyarı! 'İhanet etmeyin'

Malmö'yü bizzat izleyen Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularına rakibin ne kadar tehlikeli olduğunu ve rakibi asla hafife almamaları gerektiğini söylemişti.

Güneş'in bütün uyarılarına rağmen Beşiktaş, İsveç ekibi karşısında gerçek görüntüsünden çok uzaktaydı. Bu duruma çok kızan Güneş ne yaptıysa oyuncularını toparlamayı başaramadı. Tecrübeli teknik adam şimdi benzer bir tablonun Konya maçında da yaşanmasından dolayı duyduğu endişeyi takımla paylaştı, akıllarını başlarına almalarını istedi.

MAZERET İSTEMİYORUM

Oyuncularına, Malmö maçında kalitelerine ihanet ettiklerini hatırlatan Şenol Güneş, Beşiktaş'ın gerçek performansının bu olmadığını vurguladı.

Konyaspor karşısında da asla benzer bir tablo ile karşılaşmak istemediğini belirten Şenol Güneş, "Bu maçı kazanmak zorundayız. Zaten gereğinden fazla puan kaybı yaşadık. Hiç bir mazeret istemiyorum. Sadece 3 puan istiyorum" uyarısı yaptı.

(Akşam)