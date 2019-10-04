Şenol Güneş'ten sürpriz kadro
A Milli Futbol Takımımız'ın Arnavutluk ve Fransa maçlarının kadrosu açıklandı.
Açıklanan kadro şu şekilde:
Kaleci: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Savunma: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram
Orta saha: Deniz Türüç, Efecan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci
Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman
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