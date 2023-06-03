İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş'ten TFF'ye gönderme: Anladığım kadarıyla havuza kir attık!
Spor

Şenol Güneş'ten TFF'ye gönderme: Anladığım kadarıyla havuza kir attık!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı açıklamalarında Türkiye Futbol Federasyonu'na da gönderme yaptı.

3 Haziran 2023 Cumartesi 21:51 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten TFF'ye gönderme: Anladığım kadarıyla havuza kir attık!
ABONE OL

Kasımpaşa maçıyla ilgili konuşan Şenol Güneş "Oyun olarak iki takım da açık oynadı. Zaman geçirmeden, oyun olarak ne yapabileceğini düşündü iki takım. Hak ettiğimiz bir maçtı. Oyuncularımı tebrik ederim. Kasımpaşa'ya gelecek yıl için başarılar dilerim. Kemal Özdeş ile iyi işler yapacaklarını düşünüyorum." dedi.

"Bu lig hukuk dışı" açıklamasının ardından PFDK'dan 100 Bin TL para cezası almasına gönderme yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren Şenol Güneş "Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var. TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir attık! Neleri konuşacağımı bilmiyorum! TFF'de kongre olacak. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu! Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.