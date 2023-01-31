Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere biten Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"DAHA İYİ OYNAMALIYDIK"

"Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Daha iyi oynamalıydık. Rakip alanı kapatıp hızlı toplarla çıkacaktı, bunu biliyorduk. Etkili pas yapan, pozisyon bitiren oyuncuları var. Daha etkili olmalıydık. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Tempolu maçlar oynuyoruz. "

"YORGUNLUK OLARAK KABUL EDİYORUM"

"Golü bulmamız ilk yarıdaki oyunu görmezden gelmememiz gerekiyordu. 1-1'den sonra tempo artmadı. Genel bir yorgunluk olarak kabul ediyorum. Üst üste oynanan maçlardan ötürü herhalde. Golden sonra reaksiyon vermedik. Top kayıpları yaptıkça rakip kontrataklar yaptı."

"DİNLENEN TAKIM ONLARDI"

"Denk bir maçtı. Golden sonra daha rahat olması gereken maçı istediğimiz gibi bitiremedik. Öndeki oyuncularımız tempolu olunca rakip üstümüze gelemiyor. Bunu yapamadık bugün. Golden önce ve sonra daha etkili oynasaydık daha iyi olur. Hafta arasında dinlenen takım Karagümrük'tü. Onlar bu avantajı kullandı."

"HIZLI OYNAMALIYDIK"

"Bu tip takımlara karşı tempolu ve hızlı oynamak gerekiyor. Yeteri kadar yapamadık. Golden sonra oyun lehimize geçmeliydi. Bunu sağlayamadık."

HADZIAHMETOVIC AÇIKLAMASI

"Amir Hadziahmetovic henüz gelmediği için bir şey söylemek doğru değil."

SAKATLAR İÇİN AÇIKLAMA

"Tayyip sakatlanıp çıktı. Welinton'un ağrıları vardı. Eldeki oyuncuların durumuna bakmak lazım. Orta sahada Gedson, önde Dele ile başladık. Bunu değiştirmek istedik. Redmond'u aldık. Sakatlara, cezalara yarın bakacağız. Hafta sonu da iyi bir takım olan Sivas'la oynayacağız. 2 puan kaybettik, üzgünüz."