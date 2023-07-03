Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in sözleri...

BURAK YILMAZ KONUŞTU

Burak Yılmaz: "Yeni antrenörlük hayatıma da, futbolculuk hayatımda olduğu gibi Şenol Hocamın yanında başlamak benim için gurur ve şans. Kendisine teşekkür ediyorum, değerli ekibine teşekkür ediyorum. En önemlisi, camiamıza, başkanımıza ve yönetimize teşekkürler. Beşiktaş için buradayım. Başarıya en ufak katkım olursa ne mutlu bana."

"HENÜZ KADROMUZU OLUŞTURMADIK"

Şenol Güneş: "8'ine kadar burada çalışıyoruz. 3 gün oldu. Buradaki dönemde sağlık muayeneleri, testleri, gelecek idmanların altyapısını oluşturmak için ön hazırlık yapıyoruz. Henüz kadromuzu oluşturmadık. Gençlerin de durumunu göreceğiz. Bu haftayı böyle geçireceğiz. 9'unda Avusturya'ya gidiyoruz, 21 Temmuz'a kadar oradayız. 3 hazırlık maçı yapıp döneceğiz. 27 Temmuz'da Konferans Ligi'nde ilk maçımızı oynayacağız."

"HEDEF ŞAMPİYONLUKTUR"

"Önümüzde 3 kulvar var. Konferans Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası var. 3 kulvarda olan bir takım olarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu daha önce ilk senede de kullandım. Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur, bize düşen çok çalışmak."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Elimizde bir kadro var. Bu kadroda kiralık 2 oyuncu vardı; Tayfur ve Redmond. Tayfur takımına döndü, Redmond ile görüşmeler yaptık. Bana verilen bilgiye göre olumlu yönde. Medyadan öğreniyorum zaten. Şu an bekliyoruz. Ona göre transferler olacaktır. Mevki olarak söyleyebileceğim stoper mutlaka almalıyız, orta sahaya mutlaka. Öndeki 3 oyuncuyu artırıcı bir oyuncu. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Sol beke duruma göre bakacağız. En acil olan sağ stoperdir. Sol stoperde Colley ve Saiss var. Saiss'in sağda oynaması da büyük avantaj. Orada bir boşluk hissediyorum. Tayyip'in sakatlığı sonrası sağ stoper sıkıntımız var. Sağ bekte sorunumuz yok. Orta sahadan memnunum ama uzun maratonda takviye iyi olacaktır. Redmond gelirse Redmond, Ghezzal, Aboubakar ve Cenk. Muleka'nın durumu var, Semih Kılıçsoy var. Bir açık forveti düşünüyorum. Bunları da yönetimle konuşuyoruz. Ortak akılla aldığımız kararlarla uygulamaya çalışıyoruz."

"GEÇEN SEZON 4'TE 4 YAPTIK"

Ekonomisi, teknik yapısı, uyumu... Hepsine bakmak zorundayız. Geçen seneden yaptığımız 4 transfer de iyi oldu. 4'te 4 yaptık. Şimdi bunu daha yukarı çıkarmayı düşünüyoruz. Adaletli, ahlaklı, iyi niyetli olacağız bu sezon. Siz de göreceksiniz bunu.

"50 MAÇ OYNAYACAĞIZ"

"Lig yarışı içerisinde taraftar, yönetim, medya, personel önemli ama federasyon da önemli. Çok konuşulduğu için söyleyeyim. Fazla derine inmeyeceğim. Güvenebileceğimiz kurum olması önemli. Güvenebileceğimiz bir kurum olsun istiyoruz. Sorunlar tabii ki olacak ama çözümler de olacaktır. Bunlar atlatılacaktır. Biz takım olarak umutluyuz, cesaretliyiz. Cesaretimizi asla kaybetmeyeceğiz. Gücümüzü de, inancımızı da geçen sezondan başlangıç olarak görüyorum. Üstüne koymak durumundayız. Tüm oyuncularla sürekli toplantı, sürekli çalışma yapıyoruz. Zor bir sezon olacak. Geçen sezon kesik kesik olan ligin yerine akıcı ve yoğun bir lig olacaktır. Takım sayısı da 20 oldu. Bu da 38 maç demektir. Konferans ve kupa ile birlikte en az 50 üstü maç olacaktır."

"BÜYÜK BAŞARILAR İSTİYORUZ"

Büyük başarılar istiyoruz. Başlangıçta zor ve imkansız görünür ama imkansızlıklar aşılır. Oynadığımız oyundan oyuncular ve taraftar da keyif alsın istiyoruz. Oyun hızı temposunu artırmalıyız. Zaman zaman tribünde de, sahada da oldu, öfkeyi ve kötülüğü hiç istemiyoruz. Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yenmeye çalışacağız. Küfür, şiddetin olmadığı bir ligi hep beraber hayata geçirmeliyiz. Sahada kıran kırana, güzel futbol olsun. MHK, PFDK ve Tahkim kurumsal kimlikleriyle olsun, kişisel kararlar olmasın. Biz ilkeli ve kurallara bağlıyız. Haksızlık olmasın. Beyaz sayfa olsun ama silgi olmasın sürekli. Silgi de bitti mi işler biter.

"KENDİ İÇİMİZDE KAVGAYA GEREK YOK"

Mutlu olduğumuz yerde başarılı olacağız. Oyuncuları gördüğümde onu hissediyorum. Daha samimiler, daha iyiler. Daha mutlular. Mutlu başarıyı artırır, başarıyı getirir. Hayalimiz ve hedefimiz var. Hayali ve hedefi olan, işini iyi yaparsa kaybetmez. Bizde kimse kandırmayacak, yalan söylemeyecek, korkutmayacak. Açık, samimi ve şeffaf olacağız. Taraftara ve camiaya söylemek istiyorum; kendi içimizde gereksiz kavgaya gerek yok. Transfer, yönetim, oyuncu, yönetimsel olarak oluyor. Bunun yararı yok. Başta ben gelip geçiciyiz, bu kurum kalıcıdır. Bu camia halk takımıdır, düzgün, samimi, içten, kendi eksiğini söyleyebilen, doğruyu ve adaleti isteyen bir camia.

Oyuncularım sorumluluklarını bilecek. Böyle büyük bir camiada oldukları için daha çok çalışmalarını bekliyorum. Sezonu mutlu olarak bitirelim diyorum.

"KONFERANS LİGİ ÇOK ÖNEMLİ"

Şampiyonlar Ligi de olsa her takımı yenmek için sahaya çıkacağız. Konferans, Süper Lig, Türkiye Kupası, hazırlık maçı... Hazırlık maçlarında hatalarımız olacak. Hoşgörüyle karşılarım. Bu hatalar bize yol gösterecektir. Ancak, resmi maçlarda olmaz. Biz her turu geçmek istiyoruz. Hiçbir tur kolay olmaz. Zaman zaman zorluk çekersiniz ama aşarsınız. Hedef de söyleriz ama yapabileceğimizi de söyleriz. Futbol 1-2 ayda bitmiyor, 1 sezonda bitiyor. Başlangıcı temmuz. Mayısta bitecek. Yazı kışı var. Takımların çıkmasına göre sonuçlar değişecektir. Biz Konferans Ligi'nde ilk maça bakalım. İki rakipten biri gelecek. Takip ediyoruz. Sonuç üzerinden işimizi unutursak hata yaparız. Biz önümüzdeki engeli aşalım. Ben öyle bakıyorum. Konferans Ligi çok önemli, mutlaka finale gidelim deyince sıkıntı var. Aynı şey şampiyonluk için de geçerli. Abartılı övgüler, haksız eleştiriler doğru değildir. İşimizi iyi yapacağız. Biz daha hazır değiliz, sezona başlamadık. Kadromuza güveniyoruz. Geçen seneki oyun bize yetmez. Üstüne koymak zorundayız. Takviyeler yapacağız. 3 kulvarda başarı sözünü veririm ama kupayı mı alırız, final mi olur, çeyrek final mi olur bilmiyorum. Hedefi büyük tutup ilk maçı kaybedince hayallerin bitmesi doğru değil. Bizim ilk hayalimiz oyuncuların performansını artırmak, rakiplere üstünlük sağlamak. Bu bizi zaten bir yere getirecek. Konferans ve Süper Lig, aşılması gereken başarılı olunması gereken engeller.

"TRANSFER DÖNEMİ ÇOK UZUN"

Ben bu kadar uzun transfer dönemini dünyada da doğru bulmuyorum. Transferlerin en fazla 1 ay olması gerek. Lig başladığı zaman bitmesi lazım. Bizde oynayan oyuncuyu rakibe veriyoruz mesela. Böyle uzadıkça, yönetimler de haklı olarak kendi açılarından bakıyorlar. Daha ucuza nasıl alırız diyorlar. Bizde ağustos sonu da bitmiyor, 1 hafta daha. Avrupa'dan ne olursa. Son 1 hafta daha, fırsat olur diye. Biz stoper için birçok oyuncuyla konuştuk. Transferi baskı unsuru olarak kullanmak doğru değil. Zamanın daraltılmasını isterim. Acil, bana sorarsanız, yönetimle konuştuğumu söylüyorum, acil sağ stoper istiyorum, olmazsa olmaz. Orta saha ve açık forveti aldıktan sonra haydi biraz daha zaman tanırız. Ghezzal tam hazır değil, Aboubakar gelecek, Cenk yok. Forvette bir sıkıntı var. 4 tane oyuncu olsa bile 2 tane daha almam gerekiyor. 1-2 oyuncu almam gerekiyor. Sağ stoper yok. Saiss, Colley ve Emrecan var. Sağda o tip bir oyuncu yok. 27'sine stoper lazım. 11-12-12-14 olur. Biz kadroyu 18 yapmak istiyoruz. Ondan sonrası aday. Kağıt üstünden geçen seneden geliyoruz. Bunların yukarı çıkmalarını istiyoruz. Çıkmazlarsa yenilerine bakacağız. Zaten ihtiyaçlar belli. Devre arasında 4 aldık, daha kolay. Süre daha kısaydı. Bakıyoruz, bakıyoruz, kafa karışıyor. Konuşuyoruz, başka şeyler çıkıyor. Bilmiyorum yani. Bazı isimler söyleniyor, oradan bizim üstümüze saldıranlar oluyor. Cevap vermiyoruz da sabırlı olacağız. Bize uyan, takımı yukarı taşıyacak oyuncular istiyoruz. Mevcut halimizden yukarı çıkmalıyız.

"2 ORTA SAHA İSTİYORUM"

Biz geldiğimizde saha sonucundan çok, dedik ki çukurdan çıkmalıyız, bir kadro oluşturalım. Oyuncular da iyi oynasa da kalıp kalmayacağı belli değil. Şimdi 1-2 tane var ama o zaman daha fazlaydı. Defansif yönü ve ofansif yönü kuvvetli 2 oyuncu isterim. İdeali bu. 8-10 oynayacak, 6 ve stoper oynayacak bir isim çok işime gelir. Birini alırsak, diğerini zamana bırakabilirim. Amir ile Salih, defansın önünde oynatabilirim. Bu stoperlere yük bindirebilir.

"SAISS DENGE OYUNCUSU"

Saiss benim için denge oyuncusu, en iyi oyuncu. Vazgeçilecek bir oyuncu değil. Benim oyuncum, biz oyuncumuz. 1 sene daha mukavelesi var. Bunu yönetime de, kendime de söyledim. 'Gitmek istiyor' dediler, başka şeyler de ilave ettiler. Bütün oyuncular iyi oynayıp giderler. Biz de oynayıp öyle gitmesini isterim. Şampiyon olup öyle gitsin. Zaten bizim oyuncumuz. Ben onu var kabul ediyorum, öyle olunca sağ stoper istiyorum. 4 tane stoperimiz lazım. Necip'i, Berkay'ı elden üretmeye çalışacağım. Saiss'in iyi olduğunu herkes biliyor. Hangi kulüp onu bırakır? Onu bırakırsa yerine bulacağı oyuncu ne kadar fiyattır?

"HALİL DERVİŞOĞLU TERCİHİMDİR"

İsim vermek istemiyorum. Olan var, olmayan var. Türk oyuncu olarak Halil Dervişoğlu tercihimdir. Forvet, sağ açık, sol açık, santrfor oynayan, çıkış yapmak isteyen oyuncuysa mali şartları da uygunsa isterim. Biz daha idealini bulacağız. Bir tane adam alacağız, Aboubakar, Cenk, Ghezzal, Redmond'u zorlayacak. Birinci planda daha hazır oyuncu istiyorum. İsim vermiyorum ama orta sahada defansın önünde oynayacak, orta sahada hücuma dönük oynayacak. Birkaç tane isim var. Ekonomik tarafı var. Bugün yarın belki belli olan olabilir.

"GENÇLER YENİ OYUNCUYU GEÇMELİ"

Futbol keyif olayıdır. Becerili futbolcuyu, takım oyunu içerisinde izlemek daha iyidir. İzlerken olumlu şaşırtan bir şeyler olması lazım. Düz oyun sıkıcı olur. Becerili oyunculara ihtiyaç var. İyi oyuncularla iyi futbol oynanır. İyi kumaşla iyi elbise yapılır. Biz şimdi gençlere önem veriyoruz tabii. TFF'de söyledim. Gençlere yapılan yatırım doğru mu, değil. Eğitim sistemimiz uygun değil. Hem okuyup hem oynamak mümkün değil. Anne baba çocuğu okula gönderiyor, eğitim sistemi buna uygun değil. Oradan çıkan 1-2 oyuncu oluyor. Geç başlıyor oyuncu, geç çıkıyor. Semih, Berkay, Ege... Olumsuz bir şey söylemem ama garanti görmüyorum. Çocuğun önünde Amir, Gedson, Salih ve yeni alacağım oyuncu var. Geçiyorsa oynatacağım. Genç oyuncu oynayacaksa oynar. Hata yapar, bekle tamam ama maç kaybetmek de olmaz. Diğer oyuncu da formsuzsa değiştireceğiz. Biz yarışma takımıyız.

Arda Güler'i örnek vereyim. Oynadı, sırıtmıyor, katkı yapıyor. Yaşına mı bakacaksın.

"YETMİYOR, UĞRAŞIYORUZ"

Mustafa diye bir genç aldık. Bakacağız fizik durumuna. Berkay. Yetmiyor, bakacaksınız. Berkay, Ege oynasın diye uğraşıyoruz. Yeni gelenler de öyle. Yeni gelenler oynar mı? Keşke hepsi oynasa. Hoca gençlere karşı veya gençlere sahip çıkıyor. Ben çıkamıyorum, oyuncular kendine çıkacak. Çıkan çıkacak. Eldeki oyuncuları geçecek oyuncu istiyorum. Transferle mi olsun, gençlerle mi olsun bakacağız. Yaylada çiçek gibi çıkıyor oyuncu. Daha fazla çıkması için bahçeye iyi bakmamız lazım. Çocuğu eğiteceğiz, güçlü karakterle sahaya çıkacak. 16-17'de oynasın çocuklar. 20-25'i de deneriz ama Beşiktaş'ın yarışan takımı var. Genç takımda kaybedebilirsin ama burada yok. Süper Lig'de şampiyon olmak istiyoruz, Konferans Ligi'nde başarı istiyoruz.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Bu sene Beşiktaş'ın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Geçen sezon bıraktığımız yerde bize iyi denmesini kabul etmiyoruz. Lige en hazır Beşiktaş diyorlar, daha başlamadık nereden biliyorsunuz. Geldiğiniz noktadan geri düşemezsiniz, daha yukarı gitmelisiniz. Bir çizgi yakaladık. Bu çizgi şampiyonluk için yetmez. Bu sene takımlar daha iyi olacaktır.

ORTA SAHA ROTASYONU

Geçen sene oynadığımız oyunda Amir önliberoda, teknik olarak iyiydi. Bize çok katkı yaptı. Memnunuz. Salih çok aşama kaydetti. Kendi değerlerinin altındaydı, iyiydi ama daha iyi olabilir. Gedson da aynı şekilde. Daha yükselebilir. Alırım oyuncu da bunlar iyi oynar, oynasınlar. Bu 3'ünden 1'ini 2'sini kenarda bırakabilirim. Hücumda tek başında, hücuma dönük olabilir ama orta saha olarak oynanır. Bazı oyuncu vardır, 8'dir ama hücuma da iyi çıkar. Adamı tek mevkide tutmak istemiyorum. Bunu denedik. Santrfor arkasında olmadığı zaman bitiyoruz. Oyuncu da bitiyor, biz de. Anlamı olmaz. Aldığımız oyuncuyu kullanmamız lazım. Önliberoyu da tek mevkide düşünmüyorum.

"MULEKA İYİ ÇALIŞIYOR"

Muleka iyi çalışıyor. Verip vermeyeceğimiz belli değil. Acelem yok onunla ilgili. İyi bir şey çıkarsa, ben de iyi oyuncu alırsam bırakabilirim. Kulübün işine gelecek, öyle gidecek. Astım kestimle olmaz, büyük bir kulüp burası. Her oyuncuyu hesaplamak zorundayız. Yüzde 10-20 hata yaparsın ama yüzde 50 hata yapamazsın. Transfer böyle bir şey.

"AFRİKA KUPASI BİZİ ETKİLEYECEK"

Transferde bizi etkileyen bir faktör Afrika Kupası. Bazı oyuncularla ilgili görüşlerimizi değiştirme noktasına getirdi. Afrika Kupası maçlarıyla lig arasında bir kopukluk var. 4-5-6 maç oynamama durumu sıkıntı olur. Masuaku, Saiss, Colley, Aboubakar, Ghezzal... Bir tereddütümüz var. Baktığımız oyunculardan 2-3 oyuncu var ama hep Afrika'ya yakalandık. Fiyatları da uygun. Bunu nasıl aşacağımızı düşünüyoruz. Elimizdekiler var 1, alalım mı almayalım mı var 2. Tam karar veremiyoruz. 1-2 isim vardı, daha öndeydi ama onlar da gittiği zaman bittik. Sağ taraf tamam, sol tarafa Türk oyuncu var tamam. 2-3 mevki geride, çok. Hücumda da var. Aboubakar, Ghezzal, Muleka var. Sıkıntılı bir durum. Transferi de yön değiştirerek yapmaya çalışıyoruz. Milli takıma çağrılmayan oyuncular var, alırsak çağırırlar mı? Karar veremiyoruz. Uygulamaya geçemiyoruz.

"EMRECAN'I İZLEMEDİM"

Emrecan Bulut'u izlemedim, raporlar olumlu. Ben daha çok izleme komitesinin yaptığı bir transfer oldu. Antrenmana çıkıyor. Genç takıma çıkan oyuncular da var, benzer. Bu kamp onlar için de ön değerlendirme olacak. Kalır veya gidere karar vereceğiz sonra.

"DEMAGOJİ YAPILIYOR"

Kurumsal kimlikten bahsettim. Ben burada kurumsal kimliğin parçasıyım. Keyfime göre karar alamam, ortak akılla karar alıyoruz. TFF de böyle yapmalı. Alınan kararlar yanlışsa eleştirilir. Beyaz sayfa güzel ama kirletmek felakettir. Silgi dedim, silgi biterse hepimiz biteriz. Ben çok olumsuz düşünmüyorum. Beşiktaş'ın özelliği bu. Hayat devam ediyor. Farklı düşünmemiz yok etmemizi gerektirmez. Kabalık yapıyorsam sorun bende. İyi olsun diye söylüyorum. TFF kongresinde daha çok konu vardı, vakit azdı. Haksızlık istemiyoruz, bize de karşıya da. Niye rahatsız olunuyor? Demogoji yapılıyor.

"HATAY, G.ANTEP NEREDE ÇALIŞIYOR?"

Hatay ile Gaziantep bu sezon var mı, var görünüyor. Açıklaması var mı, duydunuz mu? Niye açıklamıyorlar? Nerede idman yaptıklarını biliyorum. Riva'da yapıyorlar. Bunu geçen sene de yapabilirlerdi. Biz sistemin çökmemesi için söylüyoruz. Mağdur olan duruma hepimiz ayağa kalktık. Yakınımız öldüğü zaman, acıyı paylaşıyoruz, üzülüyoruz ama hayat bitiyor mu? Benin annem babam Allah rahmet eylesin öldü ama hayat devam ediyor. Yöneticiler karar almalı, güvenilmeli. Biz güvenilecek liman arıyoruz. Bazen infialle kontrolü kaybeden olabilir. Sahada küfür oluyor, kulübüm rahatsız oluyor. Ben söylüyorum küfür etmeyin, destek olun diyor. O taraftarın nefes alması bana yeter. Ama deniz bağırsın, güneş bağırsın. Gözlemci küfrü duyup para cezası yazınca, kulüplerden geçiniyorsa TFF... Bu işi çözmüyor ki. Yıllardan beri aynı şeyler yapılıyor. TFF kes cezayı, kapat orayı. Peki bunun için ne yapıyoruz, hiçbir şey! Ailenizde yanlış olsa bir düzeltelim demez misiniz? Sorulunca dolmuşa gelmiyorum. Konumuz federasyon değil. Bu insanlar, bu millet, futbolseverler, hakemler hepsi biliyor. Hakemler iyi, sorun değil ama bu kadar kafa karışıklığına sebebiyet verirsen gider. Hiç hakem konuşmayalım ama sen de doğru karar ver. Ben konuşarak bir şey kazanıyorsam bu senin yanlışın. Bunlar benim konum değil. Ben Beşiktaş teknik direktörüyüm. Rakiple dalaşmadan, hakemle uğraşmadan maçını yap diyorum.

"ŞEHRİNİ SEVİYORSAN GÜVEN"

Yüzde 10-20 hata insanın doğasında var ama bizim görevimiz iyiyi istemek. Toplum iyiyi isterse oradakiler yanlışa izin vermez. TFF ile aramızda niye düşmanlık olsun. TFF de X bir takımın yandaşı olan birinin yöneticisi olması ona yanlış yapmayı gerektirmez mi. Doğru yapmayı gerektirir. Şehrini seviyorsan ona gurur vermen gerekir.