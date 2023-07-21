Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!

Beşiktaş, kamp çalışmalarını sürdürdüğü Almanya'da Strasbourg ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmayı başardı. Mücadele sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamp çalışmalarına ilişkin soruyu cevaplandıran deneyimli teknik adam, "1 Temmuz'da kendi tesislerimizde başladığımız kamp süreci, arkasından burada devam etti. Bugün itibariyle 21 gün oldu aşağı yukarı. İlk günden bugüne kadar genellikle çalışmalar iyi geçti. Eldeki tüm oyuncuların ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, dikkatli arzulu çalıştıklarını görüyorum. Oyun yapımızda zaten temel yapılar vardı onu daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Bir sorunumuz yok şu anda ama lige daha var. Sezonun başlarındayız. İlk resmi maçımızı 27 Temmuz'da oynayacağız. Önce ona hazırlanacağız. Bugün itibariyle baktığımızda takım oyunu içerisinde savunmada, hücumda, blokların uyumunda iyiyiz. Top kayıplarında sıkıntılarımız var. Geniş alanı kullandığımızda iyiyiz. Hücumda gelişeceğiz. 90 dakikada ne vereceğimizi zaman gösterecek. Alternatif oyuncuları kendi içimizde üretip yeterli olmadığımız zaman da zaten düşündüğümüz oyuncuları alıp devam etmek istiyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Çalışma ortamı, oyuncuların niyeti iyiydi. Mutluyum. Yarın izin verdikten sonra yeniden başlayacağız. Orası daha önemli. Bu sadece hazırlık dönemiydi" dedi.

'ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTIĞIM İÇİN NOT VERMİYORUM'

Kadronun durumuna ilişkin 10 üzerinden bir puanlama vermesi talep edilen Güneş, soruya şu şekilde yanıt verdi:

GHEZZAL'IN DURUMU

Rachid Ghezzal'ın sakatlık durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Güneş, "Çok ciddi boyutta değil. Dün antrenmana çıktığında tendonunda hafif bir şey hissetti. Sonra devam etti. Dedim bırakalım. Çünkü 3 günlük de bir dönüş olacak. Rachid'in yeteneklerini, oyuncu kalitesini konuşacak değiliz. Fiziksel olarak tam anlamıyla hazırlanması gerekiyor. Bu dinlenmenin daha yararlı olacağını düşündük. Aynı şekilde Ajdin Hasic de rahatsızdı, o nedenle kullanmadık. Mesela Montero, benim için çalışma olarak en iyilerinden bir tanesi ama kadronun oluşumuna göre devam edeceğiz" dedi.

'LYANCO'NUN DURUMUNU GİDİNCE KONUŞACAĞIZ'

Yeni transferlere ilişkin görüşlerini paylaşan Şenol Güneş; sakatlık problemi nedeniyle transferi gerçekleşmeme noktasına gelen Lyanco hakkında da açıklamalarda bulundu:

"Şu anda bana da gelen haberlere göre Amartey ve Onana ile ilgili herhangi bir sorun yok. Onları gidince konuşuruz ama transfer yapacağımız bir gerçek. Yönetim de elinden gelen gayreti gösteriyor. Ne zaman olduğu, nasıl olduğu değil sonuçta olup olmadığı önemli olan. Bir kayıp vermeden gitmek durumundayız. Burada tartışmalar, fikir ayrılıkları olabilir. Yönetim de elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizim şartlarımıza, ekonomize, takımımıza uyum sağlayacak hem de burayı isteyen oyuncularla bir yarış yapacağız. Şimdilik duyduğuma göre iki tane var. Lyanco'nun çok istememize rağmen özel bir durumu var herhalde. Onu gidince konuşacağız ama yine de görüşüyordular. Ne yaptılar bilmiyorum son durumunu. Bugün çünkü bana gelen haber öyleydi. Onlara rağmen yeterli değil. Ortada ve hücumda da oyuncu almamız gerekiyor. Sadece bir maç oynamayacağız. Konferans Ligi'ne başlayacağız, Süper Lig'e başlayacağız, kupa maçları var. Hem de Türk oyuncuların sayılarına bakmamız lazım. Afrika'dan aldığımız oyuncular fazla. Ona göre düşüneceğiz. Bazen buralarda farklı düşünceler olacak ama sonunda en iyisi olacaktır. Buraya gelen her taraftar, takımın başarısını istiyor. Bir şeyi yıkmak değil, yapmak gerekir. Düşüncelerimiz ortak olduğu zaman hiçbir sorun yok. Oyuncular da öyle gelip uyacaklar. Biz Beşiktaş'ın askerleri durumundayız. Beşiktaş'a başarıyı nasıl getiririz onu düşünüyoruz. Benim yetkilerim var, oyuncunun da saha içinde yetkileri var ama hepimizin de görevleri var"

'NE KADAR OLURSA O KADAR FAZLA'

Kadroya kaç eklemeyi uygun gördüğü sorusuna ise Şenol Güneş, "Ne kadar olursa o kadar fazla. Elimizdeki oyuncular da var. Başkan, geldiği günden beri takımın iyi olması için uğraşan, kendinden veren, maddi manevi uğraşan ve bunun en doğrusunu yapmaya çalışan. Tabi eleştiriler alacaktır bazen biraz boyutu aşsa bile... Acele etmeyip çok para harcamayı eleştirenler de var, az para harcayıp da eleştirenler var, altyapıdan istiyorlar, dışarıdan istiyorlar, şov olsun istiyorlar, sonuç olsun istiyorlar. Bunların hepsini bir anda yapmak doğru değil. Bazen çok harcayıp başarısız da olabiliriz. Elimizdeki oyuncuların sayısına göre değerlendireceğiz. Bazı mevkilerde iyiyiz. Hem hücuma dönük orta saha hem kenardan gelecek oyuncu hem gole gidecek oyuncu takımı zenginleştirir. Maratonda başarılı olmak için de buna ihtiyacımız var. Beşiktaş'ın inancı da gücü de var. Bunu yapacak camiası da var. Transfere bağlı yıkalım, bu oyuncu olmadı bunu isteyelim diyerek de yapmayalım" yanıtını verdi.

'AYRILMAK İSTEYENLER VAR AMA...'

Takımdaki yerli oyuncuların durumu ve olası yerli takviyesine ilişkin de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Demir Ege, iyi bir oyuncu. Berkay da öyle, Semih de öyle. Onlar bizim için büyük bir zenginlik oldu. Necip, çok iyi oynadı. Türk oyuncu olarak sayımız artıyor. Emrecan, Umut var. Onur vardı elimizde. Kartal var, Kerem var. Bunlar Türk oyuncu olarak ama bunlardan da gitmek isteyenler var. Sıra gelmediğini düşünüp de kendini daha iyi durumda gören futbolcular biz düşünmüyorsak gidebilirler ama tabii bunun ekonomik boyutu da var. Biz bir oyuncuyu istediğimiz zaman bize 1 milyondan aşağı söylemiyorlar. Bizim oyuncular şunu zannediyorlar; kendilerini daha iyi oyuncu görüyorlar ama gidersek ondan daha az para versinler bize... Biz alırsak ondan fazla para vereceğiz. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Sayıyı artırırken Türk oyuncuları içinde olacak şekilde artıracağız" dedi.