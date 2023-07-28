Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

"Sezonun ilk maçı. İyi çalışan oyuncularımızı 90 dakika içinde göreceğimiz maçtı. Oyunun kontrolü bizdeydi. Rakip 2 maç oynadı. Onlar da bayağı zorladılar. Fiziksel olarak dalgalanmalar olabilir ama oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyun hakimiyeti iyiydi. Tüm oyuncular elinden gayreti gösterdi, tebrik ediyorum. Seyirci de bizi yalnız bırakmadı. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim için avantajlı bir skor oldu."

"2-1'E GELMESİ KÖTÜ OLDU"

"2-0'dan sonra 2-1'e gelmek, iyi olmadı. Biz 3. golü bulmak istiyorduk. Biraz tempo düştü, bunu da doğal karşılıyorum."

"HERKES KATKI YAPMAYA ÇALIŞTI"



"Biz takım olarak oynamaya çælışıyoruz. Oyuncular da bunu biliyor. Girenlerin hepsi de katkı yapmaya çalıştı."

"GELECEK OYUNCULAR REKABET EDECEK"

"Hedefimiz 3 kulvarda yarışmak, her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiç de değişiklik yapmayabilirdik, 3 tane yaptık. Alacağımız oyuncular, eldeki oyuncular rekabette takımın bir parçası olduğunu gösterecek."

"SEMİH'İN GOLÜ SEVİNDİRDİ"

"Biz takım halinde mücadele ediyoruz. Herkesin emeği var. Semih'in golüne sevindim çünkü yetenekleri var, tabii eksikleri var. Şans bulunca o da görevini yapıyor. Yeni alacağımız oyuncuların onu da etkilememesi için çalışacağız"

"BURADA GÜZEL BİR ORTAM VAR"

"Hepimiz Beşiktaş'ın bir parçasıyız. Güzel bir ortam var. Bunu oyun kalitesi olarak göstermek istiyoruz."

TRANSFER AÇIKLAMALARI

"Elimizde bulunan oyuncuların, oynadığımız oyunu bilen, bunun üzerine çeşitlilik koyabilecek oyuncular. Bunlara katılan genç oyuncular var. Onların da sayısını çoğaltmak istiyoruz. Onların katılımı da önemli. Aynı şekilde de transfer yapmak, transferle ilgili geçen Rebic'le konuştuğumda 2 oyuncuyu bu maçtan önce kadroya yazma durumumuz vardı. Gelirse yazabiliyorduk, gelmediği için söyledim. Ama yarın ne gibi gelişmeler olur, başka oyuncu olabilir. Başka oyuncu olabilir. Çok konuşulan oyuncular vardı. Ha geldi, gelecek diye, gelmedi"

"ANTE REBIC OLABİLİR"

"Rebic olabilir, olmayabilir. Transfer, idmana çıkana kadar oyuncu bizim değil."

"PANİKLİK BİR DURUM YOK"

"Dün de konuştum Beşiktaş'ın paniğe gidecek hiçbir sorunu yok. Sadece üzüldüğümüz çalışan bir arkadaşın ayrılması oldu ama bunlar oluyor"

"TÜRK OYUNCU ALABİLİRİZ"

"Transferde Türk oyuncularla ilgili düşüncemiz var. Ama bize iş olsun diye alacağımız Türk oyuncu yok. Direkt oluyorsa, mevkisinin en iyisiyse en iyisiyle onu da almak isteriz. Belki mavi kartla alırız. Ondan sonra kırmızı kart gösterirler bize. Kartlara girdik bu ara, bugün sarı kart görmedik."

"GHEZZAL DAHA İYİ"

"Ghezzal'ı bugün gördüm, daha iyi. Çok ciddi görünmüyor. Üzüntü verici oldu, o da oynayabilirdi. Bir an evvel dönmesini istiyoruz"

"RAKİPLER BİZİ İLGİLENDİRMEZ"

"Rakipler yıldız transferi yaptı?"

"Rakiple ilgili konuşmak çok doğru değil. Başkalarının ne yaptığı bizim için önemli değil. Elimizde olan bir şey değil. Biz kendimizi en doğru yerde, kulübün ekonomisine, en doğru yapabileceğimizi yapmaya çalışıyoruz. Spekülasyon yapmak için kullanılıyor. Biz yokuz orada. Bizim uzak olduğumuz bir konu. Ben ne dersem yanlış anlaşılacak. Kulüp elinden geleni yapıyor. Transfer yapılmazsa da biz işimizi yapacağız. Sahada yarışacağız. En iyi oyuncularla en iyi oynarsınız ama bunun garantisi yok. Kendi inandığınız şeyi yapmalısınız. Biz kendimize bir şeyler söylüyoruz."