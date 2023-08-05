Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana karşısında alınan galibiyetin ardından öğrencilerine 2 gün izin verdi.

Avrupa yolunda kararlı bir şekilde gidişatlarını sürdüreceklerine inandıklarını söyleyen başarılı hoca, hedefleriyle ilgili de konuştu.

Güneş, "Avrupa'da finale kadar gitmek istiyoruz. Uzun zorlu bir yol ama umudumuz hep var. Adım adım ilerleyeceğiz. Üç kulvarda birden hep yukarısını hedefliyoruz. Takviyeler olacak. Belki ayrılanlar da olur. Transfer süresi çok uzun. Böyle olunca motivasyon eksikliği yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Bu arada Güneş, Kara Kartal'ın Avrupa kupalarında aldığı son 20 galibiyetin 19'una imza attı.