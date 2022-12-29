Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"ÜÇ PUAN ÖNEMLİYDİ"

"Hem morale, hem puana ihtiyacımız vardı. İyi bir takıma karşı oynadık. Biz de istekliydik ama final paslarında sıkıntılarımız devam ediyor. Çıkarken top kayıplarımız var, bunları aşmalıyız. Genel olarak oyuncularımız iyiydi. Gol yemeden bitirdik, üç puan önemliydi."

"KAZANMAK GÜZEL BİR ŞEY"

"Lig yarışında zor bir dönemden geçiyoruz. Bunu devam ettireceğiz, oyuncularımız bu sinyali yine verdi. Üzerine koymamız gerekiyor. Rakip iyi işler yaptı, bizde de iyi işler var. Bunları geliştirmemiz gerekiyor. İlk yarı daha baskılıydık, ikinci yarı baskı oranımız düştü. Taraftarlarla birlikte mutlu olduk, kazanmak güzel bir şey."

"GEDSON DAHA İYİ OLACAK"

"Gedson Fernandes çok koşuyor ama bazen gereksiz top sürüyor, top kaybediyor. Yürekten oynuyor. Özellikleri var ama eksiklerini giderirse, daha da iyi olur. Gedson'un yaşı genç ve yetenekleri var. Fazlalıklarını ve eksiklerini giderirse, daha iyi olacak."

"JOSEF'İN DÖNÜŞÜ ÖNEMLİ"

"Josef de Souza'nın dönmesi de önemliydi. Savunmamız da dikkatliydi."

TRANSFER SÖZLERİ

"Samet Akaydın'ı, Onur Bulut'u, Ozan Tufan'ı beğeniyorum. Cengiz Ünder'i, Çağlar Söyüncü'yü beğeniyorum. Çok beğendiğim oyuncu var ama bunlar alınır, alınmaz... Samet'in başka bir takımla anlaştığı konuşuluyor. Ben işime bakıyorum."

TRANSFER HABERLERİNE YANIT

"Bizim için transfer yapılıyor, sorunlarımız düzeltiliyor. Nedense Beşiktaş üzerinden daha çok transfer yazılıyor, çiziliyor. Ben böyle bir şey söylemedim. Takıma katkı yapacak oyuncularla çalışacağız. Maçlarımız var, ondan sonra transfere bakacağız. Kulüp transfere her zaman bakar. Savunmanın her yerine oyuncu bakıyoruz. Orta sahaya, hücuma... Kevin N'Koudou böyle oynarsa katkı yapar ama o da gidebilir. Aynı şey Nathan Redmond için de geçerli. Bunlar gider diye demiyorum, çok konuşuluyor. Hiçbir oyuncu ile problem yok. Verimlerine bakarak karar vereceğiz. Spekülasyon, dedikodu... Bunları doğru bulmuyorum. Beşiktaş taraftarı tuzağa düşmesin. Hayatta yarının ne olacağı belli değil! Camia üzerinde spekülasyon yapılıyor."

HAKEM SÖZLERİ

"Hakem konusunda da bağırmak doğru değil. Geçen hafta bizim maç çok konuşuldu, izlememiştim. N'Koudou'ya kırmızı kart verilebilirdi. O kadar çok sarı ve kırmızılık pzoisyonlar var ki... Bugün Josef'in sarı kart gördüğü pozisyonun en az 10-15 tanesi Gaziantep'te oldu, hiç sarı kart gösterilmedi. Bir kulübü korumaya çalışıp, diğerini farklı davranırsan kaos olur. Biz kaousun dışında kalmak istiyoruz."