Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, ligin ilk haftasında karşılaşacakları Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi açıklamarda bulundu.

Şenol Güneş yeni sezonla ilgili, "Yeni sezon tüm takımlara hayırlı olsun. Keyif veren maçlar oynansın, futbol kalitesi artsın. Hak eden şampiyon olsun. Fair-Play içerisinde maçlar diliyorum. Süleyman Seba ağabeyi de rahmetle anıyorum. Onun değeri asla unutulmaz." dedi.

İyi başlangıç yapmak istediklerini belirten Şenol Güneş, "Bütün takımlar iyi bir şekilde hazırlandı. Tüm takımlar en iyisini yapacak. Karagümrük geçen sene başarılıydı. Bazı oyuncularını kaybetti. Futbolu bilen Süleyman Hurma, işini bilen bir insan. Bu kayıpları telafi edecektir. Başlangıcı iyi yapmak istiyoruz. Kazanmak için beklenen oyunu ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFER!

Şenol Güneş yeni transferler hakkında da açıklamada bulundu. "Şu anda transferi konuşmanın anlamı yok. Elimizdeki oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Yeni gelenler de katkı yapacaktır. Onları da bekliyoruz. Katılan var, katılacak olan var. Bunlarla yönetim ilgileniyor. Saha içerisinde sıkıntımız yok. Oyunumuzun yükseldiğini görüyorum"