Şenol Güneş'ten Weghorst'a sert çıkış! Ayrılırken...

Beşiktaş 'ta Wout Weghorst, Manchester United kadrosuna katılmak adına takımdan ayrıldı. Siyah-Beyazlılar'da gündemin ana konusu haline gelen Weghorst'un ayrılık sürecine ilişkin yaşananlar dikkat çekti.

United ile anlaşan Hollandalı yıldız, kararını Güneş'e bildirip, "Benim için büyük bir fırsat. Yerimde kim olsa aynı kararı alırdı" dedi. Güneş ise, "Sen kararını vermişsin. Keşke bu konuşmayı, Dünya Kupası'ndan döndükten sonra yapsaydın yanıtını verdi.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Weghorst'un acilen gelip takıma katılmasını istedi. Hollandalı hoca vatandaşı ile tekrar görüşme yapıp, hafta sonundaki Manchester derbisinde kendisini kadroda görmek istediğini söyledi. Salı günü bu yönde telefon görüşmesi yapan Weghorst, sakatlığı olduğunu belirtip, idmana çıkmadı. Duruma çok sinirlenen Şenol Güneş, "Maç sonu bir şeyi yoktu. Sonrasında izin yapıldı. Gece evde mi sakatlanmış" diyerek sert çıkış yaptı.

Sonrasında sabah tesislere gelen Hollandalı, Ceyhun Kazancı, ardından Güneş ile yüz yüze görüştü. Güneş'e, "Kariyerim için büyük bir fırsat. Ben United ile anlaştım. Yarın sabah sağlık kontrolüm var. Sizlerle vedalaşmak istiyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Benim yerimde kim olsa aynı kararı alır. Ayrıca ailem de yeniden İngiltere'ye döndü" dedi.

Oyuncunun sözlerine karşılık veren Güneş, "Sen kararını vermişsin. Bundan sonrası yönetim ve diğer kulüpler arasındaki konu. Benim takıldığım, keşke bu konuşmayı Dünya Kupası sonrası döndüğünde yapsaydın. Umarım gittiğin yerde başarılı olursun. Beşiktaş'a katkıların için teşekkür ederiz" diyerek futbolcuyu uğurladı. Beşiktaş, Hollandalı futbolcuyu bedelsiz kiralamış, yıllık 2.8 milyon Euro garanti ücret ve 200 bin Euro bonus maddesi karşılığında anlaşmıştı. Kartal, toplamda 3 milyon Euro kasasına koymuş ve Weghorst'u tamamen bedelsiz 6 ay oynatmış oldu.

500 BİN EURO TASARRUF

Hollandalı yıldız, önceki gün özel uçak ile kulüpten ayrıldı. Gelen son haberlere göre Beşiktaş, Weghorst'un gidişi sonrasında sözleşme içerisinde yer alan 500 bin Euro'luk vergiyi de ödemeyecek.

Kara Kartal'ın, ayrılık nedeniyle yani sözleşmesi bitmeden önce 30 yaşındaki futbolcunun gitmesi yüzünden bu parayı ödemeyeceği öğrenildi.