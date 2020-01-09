09.01.2020 14:40 - Güncelleme: 09.01.2020 14:40

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, TRTSpor'dan Tuna Akdemir'e özel bir röportaj verdi.

Şenol Güneş ve A Milli Takım hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Caner, "Şenol Hoca, 2-3 ay önce 'Caner biraz sorunlarını çözerse...' gibi bir şey söyledi. Ne demek istediğini anlamadım. Her zaman hazırım, davet bekliyorum" dedi.Milli takımda oynamak her zaman istiyorum. Şenol Hoca'nın takdiri. Son zamanlarda çağırmadı. Neden çağırmadığını da bilmiyorum. Hiç konuşmadık" dedi.

Beşiktaş ile sözleşme uzatma konusunda bir sorun yaşamayacağını dile getiren Caner, "Sözleşme uzatma konusunda bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'la görüşmeden önce hiçbir kulüple görüşme durumum olmaz" ifadelerini kullandı"

Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'yı kıyaslayan Caner, "Abdullah Hoca'nın sistemi biraz daha öne çıkmamı istiyor. Bu benim için daha keyifli oldu. Top hep ayağımda olsun istiyorum. Geçen sene bazen karambol oyunu oynuyorduk. Sezon başındaki kırılma döneminden iyi çıktık. İkinci devre daha istekli bir Beşiktaş olacak." şeklinde konuştu.

Sürekli oynamak istediğini dile getiren Caner, "Mevki önemli değil, ben sahada olayım yeter. Futbola forvet olarak başladım, sol açık oynadım. Birden bek oldum. En rahat bek pozisyonunda hissediyorum" dedi.

Saha içerisinde adaletsizliğe dayanamadığını ifade eden Caner, "Eşimle bazen maçın tekrarını izliyoruz, 'Nasıl bu kadar agresif olabiliyorsun' diyor. Bu konuda psikolojik yardım da alıyorum. Çözmeye çalışıyoruz. Haksızlığa gelemiyorum. Bana yapılsa bazen susuyorum ama takım arkadaşıma yapılınca daha çok tepki veriyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki hakem performanslarını da değerlendiren Caner, "VAR'da iyi olmayan bazı konular var. %100 ofsayt olan pozisyonda hakem bayrağı kaldırmıyor, depar atmak zorundayız. Orada ben sakatlanabilirim, forvet de sakatlanabilir. Bu konuda sıkıntı yaşıyorum. Kural böyle işte" ifadelerini kullandı.