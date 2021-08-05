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Spor

Serap Özçelik Arapoğlu, Tokyo 2020'ye veda etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, grup maçlarında elendi.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 13:55 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 13:55
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Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Serap, kumite 55 kiloda A Grubu'nda mücadele etti.

İlk maçında İranlı Sara Bahmanyar'la karşılaşan Serap, son 7 saniye kala rakibine 3 puan verdi ve 5-4 kaybetti. Serap, ikinci maçında Bulgaristan'dan Ivet Goranova karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen, rakibine 5-1 kaybetti.

Milli karateci son maçında ise Çin Taipeisi'nden Tzuyun Wen'le karşılaştı. Yarı finale yükselmesi için rakibini 3 farklı yenmesi gereken Serap, 1-0 öne geçtiği sırada sol bacağından sakatlık geçirdi. Tedavisinin ardından maça dönen Serap, rakibine 5-4 yenildi.

Gruptaki 3 maçını da kaybeden Serap, Tokyo 2020'ye veda etti.

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