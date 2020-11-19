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Spor

Serbest dalışçı Fatma Uruk'tan dünya rekoru

Serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da çift palet sabit ağırlıkla dalış yapıp 67 metreyle dünya rekoru kırdı.

DHA19 Kasım 2020 Perşembe 00:12 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 00:21
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Serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekorları için dalışlarına devam ediyor. Uruk, çift palet sabit ağırlıkla dalış yapıp 67 metreyle bir dünya rekoruna daha imza attı.

Paletsiz değişken ağırlık dalışta dün 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçiren Fatma Uruk, kendisini ilk günden beri destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı, sponsorlarını ve tüm sporseverleri gururlandırırken; bu sefer de çift palet sabit ağırlıkla dalış yaptı. Başarılı sporcu, 65 metre ile Rus Sporcu Olga Davydova’nın rekorunu 67 metreyle egale etti ve bir yeni rekor daha kırdı.

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