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Spor

Serbest dalışta Bilal Yalçın'dan Türkiye rekoru

Genç sporcu Bilal Yalçın Ankara'da düzenlenen TSSF 2023 Serbest Dalış Havuz-Indoor Büyükler Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı.

IHA17 Nisan 2023 Pazartesi 18:53 - Güncelleme:
Serbest dalışta Bilal Yalçın'dan Türkiye rekoru
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Genç sporcu Bilal Yalçın Ankara'da düzenlenen TSSF 2023 Serbest Dalış Havuz-Indoor Büyükler Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı.

Şampiyonanın ilk gününde düzenlenen Paletsiz Tek Nefes Mesafe Kat Etme Büyükler Yarışmasında genç sporcu Bilal Yalçın 138 metre mesafe ile bugüne kadar Türkiye'de yapılan en iyi mesafeyi kat ederek yeni Türkiye rekoruna imza attı. Bilal Yalçın'ın, henüz 18 yaşını dahi doldurmadan büyükler kategorisinde katıldığı ilk yarışmada bir altın ve bir bronz madalya alarak Türkiye'nin en iyi mesafesini sergilediği belirtildi.

Bilal Yalçın, kendisine sponsor olunduğu takdirde, denizde düzenlenen Dünya Su Altı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Dünya Şampiyonalarında da Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi düşündüğünü ifade ederken, imkan sağlandığında, çok sayıda alt branşı bulunan Sualtı Sporlarında birçok alanda rekor kırmaya hazır olduğunu belirtti.

  • Bilal Yalçın
  • Serbest Dalış
  • TSSF 2023

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