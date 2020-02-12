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Spor

Serbest kalma bedeli şok etti!

Fenerbahçe'nin bu sezon en iyi oyuncularından biri olan Ozan Tufan için 3 İngiliz kulübü devreye girdi.

12.02.2020  10:25 - Güncelleme: 12.02.2020  10:25

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu yıl başında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, performansıyla tekrar eski günlerine geri döndü.

Gösterdiği performansla adından söz ettiren ve yeni sezonda sarı lacivertli yönetim tarafından yeni sözleşme imzalayan Ozan Tufan'a 3 İngiliz ekibi kanca attı. Everton, Southampton ve Sunderland'ın Ozan'ın menajeri ile temasa geçtiği ve zemin yokladığı öğrenildi. İngiliz basını bu transfer için en önemli engelin ise F.Bahçe'nin talebi olacağını yazdı.

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ın serbest kalma bedelini 20 milyon Euro olarak belirlediği ancak 3 kulübün bu rakamın inmesini istediği ifade edildi.

İNDİRİM İSTİYORLAR!

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için fazla bir indirime gitmesinin beklenmediği en fazla 18 milyon Euro'ya kadar ineceği de haberde ifade edildi.

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