Sercan Yıldırım 214 gün sonra kulüp buldu

Bursaspor'un Temmuz 2018'de serbest bıraktığı Sercan Yıldırım, kendisine 214 gün sonra kulüp buldu.

Sercan Yıldırım, Ümit Özat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile sözleşme imzaladı. Sercan'ın kontratının sezon sonuna kadar süreceği açıklandı. İmza töreni sırasında Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren de bulundu.

Sercan Yıldırım, kariyerinde Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor ve Balıkesirspor formaları giydi. Bir dönem adı Avrupa kulüpleriyle dahi anılan Sercan Yıldırım, Bursaspor'un şampiyon kadrosunda da yer alıyordu.

Sercan Yıldırım, kariyerinde çıktığı 254 maçta 55 gol atıp 34 asist yaptı.