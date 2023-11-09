İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2023 Perşembe / 26 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4753
  • EURO
    30,5611
  • ALTIN
    1797.78
  • BIST100
    7841.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serdal Adalı: Adaylık kararımı 1-2 gün içinde açıklayacağım
Spor

Serdal Adalı: Adaylık kararımı 1-2 gün içinde açıklayacağım

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul öncesi açıklamalar gelmeye devam ediyor. 3 Aralık tarihinde yapılacak başkanlık seçimi öncesi Serdal Adalı yorumlarda bulundu. Adalı, aday olması konusunda yapılan baskıyı karşılıksız bırakmanın zor olduğunu belirtirken, 'Kararımı 1-2 gün içinde açıklayacağım' diyerek sözlerini sonlandırdı.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 21:16 - Güncelleme:
Serdal Adalı: Adaylık kararımı 1-2 gün içinde açıklayacağım
ABONE OL

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün 3 Aralık tarihinde yapacağı olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olabileceğini söyledi.

Bodo/Glimt ile oynanan maç öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Adalı, "Şu an tek aday var. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada, transferleri yapan kendisiydi. Futboldan sorumlu asbaşkandı. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı. Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Genel kurulun büyük bir ilgisi ve teveccühü var. Daha önceki dönemlerde olmadığı kadar büyük bir baskı var adaylığım konusunda. Bunu karşılıksız bırakmak zor." diye konuştu.

Yurtdışından yeni döndüğünü söyleyen Adalı, "Ekibimle çalışıyoruz. Kulübün durumunu araştırıyorum. Diğer taraftan da Türkiye Jokey Kulübü'nde önemli işler yapıyoruz. Onun sorumluluğu var. Kararımı 1-2 gün içinde açıklayacağım." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.