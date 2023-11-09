Serdal Adalı: Adaylık kararımı 1-2 gün içinde açıklayacağım

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün 3 Aralık tarihinde yapacağı olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olabileceğini söyledi.

Bodo/Glimt ile oynanan maç öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Adalı, "Şu an tek aday var. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada, transferleri yapan kendisiydi. Futboldan sorumlu asbaşkandı. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı. Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Genel kurulun büyük bir ilgisi ve teveccühü var. Daha önceki dönemlerde olmadığı kadar büyük bir baskı var adaylığım konusunda. Bunu karşılıksız bırakmak zor." diye konuştu.

Yurtdışından yeni döndüğünü söyleyen Adalı, "Ekibimle çalışıyoruz. Kulübün durumunu araştırıyorum. Diğer taraftan da Türkiye Jokey Kulübü'nde önemli işler yapıyoruz. Onun sorumluluğu var. Kararımı 1-2 gün içinde açıklayacağım." dedi.