Beşiktaş Başkanı adayı Serdal Adalı, seçim öncesinde projelerini anlattı ve bir diğer başkan adayı Ahmet Nur Çebi'nin sözlerine yanıt verdi.

"ARTIK BAŞKANLIK VİZYONUMU ORTAYA KOYMANIN ZAMANI GELDİ"

Artık kendi başkanlık vizyonumu ortaya koymanın zamanı geldi. Bu sadece sizin istemenizle de olmuyor. Genel Kurul üyelerimizin ısrarları ve teşvikleriyle de aday oldum. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz yönetimin de hep bahsettiğimiz mali sıkıntılarını bilirken, aday olmamak çok da doğru olmazdı.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜ BİLİYORUZ"

Sorunların çözümünü biliyoruz. İlk gün basın toplantısında da söylediğim gibi önceliğimiz camianın birliğini ve beraberliğini sağlamak olacak. Maalesef içinde bulunduğumuz durum Beşiktaş'a yakışmıyor. Önceliğimiz kopukluğu ortadan kaldırmak. Taraftarın, yönetimden kopuk olması. Yönetimin, başka yerlerden kopuk olması. Böyle bir görüntü var. Allah kısmet ederse önceliğimiz birlikteliği sağlamak olacak.

"ÇARKI DÖNDÜRECEK ALTNERNATİFLER ÇOK"

Beşiktaş büyük bir camia. Daha önce de söyle sıkıntılar yaşadı ama her zaman altından kalktı. Kısa zamanda işi toparlayıp normal rutin hale getireceğiz. Bu ay yapılacak ödemeler var. Biz yönetim olarak bunun hazırlığını yaptık. En azından önümüzdeki 1-2 ayın finansmanını yönetim olarak sağlayacak hazırlığımız var. Daha sonrası için Beşiktaş'ta çarkı döndürecek alternatifler çok. Arkadaşlarımız projeler üstünde çalışıyor. İnşallah seçilir ve bunları açıklama fırsatımız olur.

"OCAK AYINDA GEREKİRSE TRANSFER YAPACAĞIZ"

Abdullah hoca çok başarılı bir teknik direktör. Başarılı olacağına da yürekten inanıyorum. Takıma da inanıyorum. Şampiyon olacağımızdan %100 eminim. Taraftarlarımız, camiamız içini rahat tutsun. Sonuçlara göre teknik direktör değiştirmek Beşiktaş'ın kültüründe yok. Lig devam ederken bunları konuşmanın anlamı yok. Futbol takımının bütçesi dahilinde transfer gerekiyorsa Ocak'ta yapacağız. Ancak sırf şov olsun diye, yıldız transferi yaptım diye transfer olmaz. Futbol takımına maksimum oranda katkı sağlayacak olan oyuncu olursa transferi yaparız. Çalışmalarımız var.

"AHMET NUR ÇEBİ BEŞİKTAŞ GENEL KURULU ZEKASIYLA DALGA GEÇİYOR"

Ahmet Nur Çebi hala ayrıştırmaya çalışıyor. Son 7 seneyi incelerim lafını Fikret Orman talep etti. Başkan olduğu zaman 7 seneyi incelet ve gereğini yap diyen kendisidir. Ben son 1.5 senede vardım. Kendileri daha önce incelemeyi yaptırdı. Benim de içinde olduğum yönetimin incelemesini yaptırdı. Açıklasaydı o zaman. Niye açıklamadı? Hesap soracağız, inceleteceğiz dediler. Ahmet Nur Çebi de ikinci başkandı. Madem bir şey varsa neden açıklamadı? Ahmet Nur Çebi'nin sözlerini dinleyince üzüldüm, hayrete düştüm. Önceki seçimde sayın Fikret Orman ile Ahmet Nur Çebi bana karşı birlikte seçime girdiler. O zaman yok muydu? Yeni mi çıktı hazır kıtalar? Beşiktaş camiası zeki bir camiadır. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Genel Kurulunun zekasıyla dalga geçiyor ve çok yanlış yapıyor.