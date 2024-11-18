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Spor

Serdal Adalı: Beşiktaş emreder ben gelirim

Beşiktaş'ta başkanlığa yeniden aday olacağı iddiaları ortaya atılan Serdal Adalı, konu hakkında açıklama yaptı.

18 Kasım 2024 Pazartesi 20:29 - Güncelleme:
Serdal Adalı: Beşiktaş emreder ben gelirim
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Beşiktaş'ta başkanlığa yeniden aday olacağı iddiaları ortaya atılan Serdal Adalı, konu hakkında açıklama yaptı.

X hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"PUAN KAYBINDAN SONRA ADAYLIK ZEMİNİ ARANMAZ"

"Beşiktaşımızın son maçlarda yaşadığı puan kayıpları sonrası medyanın farklı mecralarında ben ve ekibimin 2025 kongresinde aday olacağımıza, bu adaylık süreci için hazırlık yaptığımıza ilişkin iddialar yer almaktadır.

Bizler Beşiktaşlıyız. Mevcut yönetimin eleştirilmesi, güç kaybetmesi için Beşiktaş'ın kötü sonuçlar almasını beklemek, 2-3 maç puan kaybından sonra çıkıp kendimize adaylık zemini aramak bizim ne karakterimizle, ne de Beşiktaşlılığımızla bağdaşmaz.

"BEŞİKTAŞ'TAN UMUT KESİLMEZ"

Henüz 12 haftanın geride kaldığı, geride daha 25 maçın bulunduğu uzun lig maratonunda da Beşiktaşımızdan asla umudumuz, inancımız kesilmez.

Beşiktaş iyi olmazsa ne sandığın, ne adayların, ne seçimlerin hiçbir önemi kalmaz. Aslolan Beşiktaş'ın başarısı ve menfaatleridir.

Beşiktaş camiasında pusuculuk bitmiştir, görev yapacak olanlar Beşiktaş'ın kötülüğünden medet umarak değil Beşiktaş'a hizmet etmek, bayrağı ileri taşımak için gelecektir.

"BEŞİKTAŞ EMREDER, BEN GELİRİM"

Ben Beşiktaş ne zaman ne görev verdiyse gelip elimden geleni yapmaya çalıştım, hayatım boyunca hep Beşiktaş'la yaşadım. Beşiktaş'ın maçlarında, kongrelerinde, organizasyonlarında hep varım. Ben zaten Beşiktaş'ın içindeyim, Beşiktaş'la yaşıyorum. Beşiktaş başkanlığına aday olmak için hazırlık yapmama gerek yoktur.

Beşiktaş benim Beşiktaşım, Serdal Adalı da Beşiktaş'ın Serdal Adalısıdır.

Beşiktaş'a ne zaman bir katkım, faydam, hizmetim olacaksa Beşiktaş emreder ben gelirim.

Camiamızdan ve büyük taraftarımızdan ricam; bizden duymadıkça spekülasyonlara itibar etmemeleri; camiamızın her bir ferdinin enerjisini Beşiktaş'ın başarısı için harcamalarıdır.

Aslolan Beşiktaş'tır"

  • Serdal Adalı
  • Beşiktaş Başkanlığı
  • Adaylık

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