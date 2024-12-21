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Spor

Serdal Adalı, Beşiktaş taraftarlarıyla buluştu

Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor maçı öncesinde Köyiçi'nde taraftarlarla bir araya geldi.

IHA21 Aralık 2024 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
Serdal Adalı, Beşiktaş taraftarlarıyla buluştu
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Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaş Köyiçi'nde siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.

Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Serdal Adalı, çalışmalarını sürdürüyor. Adalı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor maçı öncesinde Köyiçi'nde taraftarlarla bir araya geldi. Adalı, Köyiçi esnafını dolaşırken, siyah-beyazlı taraftarlarla sohbet etti. Beşiktaşlı taraftarlar tarafından ilgiyle karşılanan Adalı, bazı taraftarlarla da fotoğraflar çektirdi.

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