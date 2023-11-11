Serdal Adalı: Camiamıza güven vereceğiz

Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta yapılacak olan olağanüstü genel kurulu için başkanlığa aday olacağını duyuran Serdal Adalı, bu kararının perde arkasında yaşananları anlattı.

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Fanatik Gazetesi'ne konuşan Adalı, "Öyle talepler, istek ve baskılar geldi ki... Böylesini görmedim. Başkan adayı olmaya karar verdim." diye konuştu.

"ÖNCE ÇALIMBAY SONRA YALÇIN"

Kongreye kadar takımın Rıza Çalımbay'a emanet edilmesini doğru bulduğunu belirten Adalı, seçilmesi halinde teknik direktör tercihinin Sergen Yalçın olacağını duyurdu ve "Şimdiden oturup önümüzdeki yılın şampiyonluk getirecek kadrosunu kuracağız. Ben hikaye anlatmam. İcraat yaparım. Herkes bunu biliyor. Rakiplerimize korku ve endişe, camiamıza güven vereceğiz!" ifadelerini kullandı.

"HASAN ARAT'A ÇAĞRIMDIR"

Diğer başkan adayı Hasan Arat ile birleşme iddialarını da yanıtlayan Serdal Adalı şunları söyledi:

"Benim için ortaya tuhaf bir iddia atıldı. Hasan Arat kulüp, Serdal Adalı Futbol A.Ş'nin başkanı olacak diye. Böyle bir durum ancak şöyle olabilir. Arat'a da çağrımdır ve gurur duyarım. Tam tersi. Yani ben kulüp başkanı, eğer Arat kabul ederse aynı yönetimde farklı pozisyon alabilir. Ortak amaç Beşiktaş..."

"EMRE KOCADAĞ ADAY OLMAMALI"

Emre Kocadağ'ın aday olmaması gerektiğini savunan Adalı, "Ben Emre Kocadağ'ın ağzından adaylık sözü duymadım. Bu dönem alacağını sanmıyorum. Olmamalı da. Bana, '7 ay ihtiyaç var, gel' dediler İkinci Başkanlık yaptım. Aday olunca, 'eski yönetimin devamı' denildi. Emre senelerdir asbaşkan ve futbol sorumlusu olarak görev yaptı. O yüzden, varsa böyle düşüncesi bunu olağan seçime taşımalı. Akıllı kardeşimizdir. Öyle yapacağını düşünüyorum. Doğrusu bu." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ ANCAK BÖYLE ÖDEME SIKINTISI ÇEKMEZ"

Adalı konuşmasına şu sözlerle devam etti;

"Göreve gelecek başkan ve yönetimi her açıdan güçlü olmalı. Rakamlar yüksek. Şahsi kefalet vermeden bankalar bile kredi vermiyor kulüplere. Bir oyuncu gündeme geldi mi, gidip tereyağından kıl çeker gibi alınıp getirilecek. Beşiktaş ancak böyle bir yönetim tarzı ile ödeme sıkıntısı çekmez. Benim 40 kişilik çekirdek yönetici havuzum hep hazırda. Çok daha fazlası da mevcut."