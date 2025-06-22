Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü genel kurul toplantısında konuştu.

İşte Adalı'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Beşiktaşımız tarihi boyunca birçok zorluktan geçmiş ve bu zorluklardan sonra bayrağını Türk sporunun zirvesine dikmiş, ülkemizin en büyük ve en köklü spor kulübüdür."

"Beşiktaşımız gücünü hep taraftarından ve camiasından almıştır. Her seferinde bir öncekinden daha güçlü ayağa kalkmıştır. Yine bir öyle dönemdeyiz. Ayağa kalkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bu nedenle sizi bu kongreye davet ettik."

"İlk günden beri ısrarla söylediğim bir prensibim var. Beşiktaş için attığımız her adımda ve alacağımız her adımda şeffaflık bizim için en önemli unsurdur. Beşiktaş'ın yaşadığı ve belki de unutmak istediği camia olarak maalesef güven ortamının, şeffaflığın, itibarımızın yara aldığı günler yaşadık. Bu nedenle endişeleri anlıyorum. Bu güven ve itibar kaybını gördüğümüz için geleceğimizle ilgili önem taşıyan kararları birlikte vermek istiyoruz. Yapacaklarımızın altına genel kurul olarak hep birlikte imza atalım istiyoruz. Bu projeler ne sadece Serdal Adalı'nın projeleridir ne de yönetim kurulunun, bu projeler hepimizin projeleridir. Bu projeler, Beşiktaş'ın projeleridir. Beşiktaş'a fayda sağlayacak projelerdir."

"Gayrimenkul projesi, rakiplerimizle olan ekonomik farkın kapanmasının anahtarıdır. Bu, ambargo koyulacak şampiyonluğun habercisidir."

"Borçsuz bir Beşiktaş hayali kuruyoruz. Tarihi bir çağrıda bulunmak istiyorum, gelin Beşiktaşımızı hep beraber bu dertlerden kurtaralım. Bu borç ve başarısızlık sarmalına hep birlikte dur diyelim. Gelecek nesillere yeniden doğmuş bir Beşiktaş bırakalım."

"Futbol ekonomisinin ülkemizdeki durumu göz önüne alındığında, Beşiktaş'ın mali bağımsızlığını sağlayacak kadar geliri sadece futboldan elde edemeyiz. Bu durum sadece bizim için geçerli değil, ülke futbolunun da en büyük sorunu. Artık hatasız yönetim ile de ilerlesek, sportif açıdan mükemmel sezonlar da geçirsek borç ve faiz yükünden bu şekilde gelemeyiz."

"Sadece 7 yıl önce 500 milyon dolar olan Süper Lig yayın gelirleri, bitirdiğimiz sezonda 182 milyon dolara gerilemiş. Bu örneklerden sadece bir tanesi. Bu nedenle başta gayri menkul projeleri olmak üzere alternatif gelir kaynağı oluşturmak zorundayız. Bugün, bu nedenle buradayız. Bugün oylayacağımız projelerde sadece Beşiktaş menfaatleri için uğraşıyoruz."

"ÇAĞRIDA BULUNUYORUM..."

"Tarihi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Beşiktaşımızı hep birlikte bu dertlerden kurtaralım. Bu borç sarmalına hep birlikte dur diyelim. İlerleyen Beşiktaş nesillerine, yeniden doğmuş bir Beşiktaş bırakalım. Gelin siz de bunun paydaşı, ortağı ve mimarı olun. Yıllar sonra bu salonda oturanlar için, "Bu işi başardılar." desinler."

DİKİLİTAŞ PROJESİ

"Dikilitaş'ta yaklaşık 40 yıldır duran ve ticari olarak bir değeri olmayan, atıl olarak duran bir arazimiz var. 15 bin metrekare büyüklüğünde. Bu arazimizin mevcut durumuyla Beşiktaş'a en ufak faydası yok. Yeni bir imar düzenlemesi olmadığı takdirde, hiçbir zaman da değer kazanmayacak ve olduğu gibi kalacak. Geçmiş yönetimler denedi, zaman zaman bu imar durumuyla ilgili gittiler ama maalesef başarılı olunamadı. Beşiktaş'ın elindeki bu değerden faydalanılamamıştır. İşte bizim yönetimimiz, daha önceden yapılmak istenen ancak yapılamayan bu durumu kulübümüz lehine çevirmiş ve sizlerin karşısına bugünkü haliyle getirmiştir."

"3 AYRI TESİS İNŞA EDECEĞİZ"

"Bu iki arazinin de herhangi bir ipotek ve rehin verme olmadan nakit olarak kulübümüze kazandırılacağını belirtmek istiyorum. Dikilitaş'ta faaliyet gösteren branşların durumunun ne olacağını bilmek istiyorsunuz. Dikilitaş projesini hayata geçirirken, Süleyman Seba Spor Salonu'nda faaliyetlerini sürdüren branşlarımız için Akatlar'da 3 ayrı tesis inşa edeceğiz."

"ŞÜPHENİZ OLMASIN"

"Bahsettiğim şekilde 20 dönüme ulaşacak arazimizin imarını alıp, Beşiktaşımız için finansal bağımsızlık projesi haline gelecek şekilde yeniden düzenleniyoruz. İmar değiştirme yetkisi sadece Emlak Konut'ta buluyor. Emlak Konut da projenin en önemli paydaşı olup, imar konusunu çözümleyip inşaat ve satış süreçlerinin daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Projenin finansmanını da Emlak Konut yapacak. Aynı zamanda projeye devlet güvencesi ve garantisi verecek. Yani Beşiktaş bu projeyi devletimiz ile birlikte yapacak. Bu nedenle gerek ihale gerek inşaat aşamalarında resmi, güvenilir ve şeffaf bir süreç yürütülecek. Bundan şüpheniz olmasın."

"400 MİLYON EURO"

"Dikilitaş projesinden yaklaşık 400 milyon euro ciro bekleniyor. Proje yönetim maliyeti ödendikten sonra kulübümüze kalan net gelir 150-200 milyon euro kalacak. Arada 50 milyon euro var deniliyor. Ben mümkün olduğu tedbirli olmak adına bu şekilde konuşuyorum ve bu şekilde rakamları veriyorum ama hedefimizin daha yüksek olduğunu bilmenizi isterim. Bu gelir, projenin tamamının satılması halinde elde edilecek gelirdir."

"RAKİPLERİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

"Bugün alacağımız kararlarla rakiplerin önüne geçeceğiz. Projelerimizle bu ekonomik farkı kapatırsak, onların yaptıklarından çok daha iyisini yaparız. Daha iyi takımlar kurarız."