İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2025 Pazartesi / 20 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,369
  • EURO
    45,6475
  • ALTIN
    4289.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serdal Adalı duyurdu! Beşiktaş'a dev gelir
Spor

Serdal Adalı duyurdu! Beşiktaş'a dev gelir

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bir açıklama yayımladı. Siyah beyazlı kulübün gayrimenkul projesi hakkında açıklama yapan başkan Adalı, 200 milyon euro'ya yakın gelir elde edeceklerinin altını çizdi.

Haber Merkezi16 Haziran 2025 Pazartesi 21:07 - Güncelleme:
Serdal Adalı duyurdu! Beşiktaş'a dev gelir
ABONE OL

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bir açıklama yayımladı. Siyah beyazlı kulübün gayrimenkul projesi hakkında açıklama yapan başkan Adalı, 200 milyon euro'ya yakın gelir elde edeceklerinin altını çizdi.

İşte Serdal Adalı'nın açıklaması;

Beşiktaşımızı finansal bağımsızlığına kavuşturacak projelere birlikte imza atıyoruz!

Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 m² yüzölçümüne sahip arazimizin yanında, kulübümüze tahsisli yaklaşık 5 bin metrekarelik arazinin daha tapusunu alarak projeye ekliyoruz.

20 bin metrekarelik bu alan üzerinde, Emlak Konut ile birlikte büyük bir gayrimenkul projesi inşa ediyoruz.

Beşiktaşımıza 200 milyon Euro'ya yakın gelir getireceğini öngördüğümüz bu proje, tarihimizin en büyük gelir getiren projesi olarak yerini alacak.

Bu projenin diğer paydaşı Emlak Konut gibi alanının en güvenilir kurumu olacak. Ayrıca özellikle Ziraat Bankası'nın da bu projenin içerisinde yer almasını planlıyoruz.

Dikilitaş projesi, devletimizin garantisiyle yapılacak.

Buradan gelecek gelirle Bankalar Konsorsiyumu'na olan borçlarımızı ödemeyi ve günde yaklaşık 125.000 Euro'yu bulan faiz yükümüzden bir an önce kurtulmayı hedefliyoruz.

Yılda 50 milyon Euro'ya yakın devasa bir meblağı faiz gideri ödeyerek adeta çöpe atmaktansa, böyle bir bütçeyi şampiyon Beşiktaş kadrolarını inşa etmek için kullanmayı arzu ediyoruz.

Dikilitaş'taki arazimizin imar hakkının alınarak Beşiktaşımızın ekonomisine kazandırılıyor olması, yapılan kasıtlı algıların aksine Beşiktaşımız için tarihi bir fırsattır, mali bağımsızlığımız için dönüm noktasıdır.

Bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve Beşiktaşımız için en doğru kararı birlikte vermek üzere tüm genel kurul üyelerimizi 22 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz Genel Kurulumuza davet ediyor, bağımsız Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğimize inanıyorum.

Aslolan Beşiktaş'tır!

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.