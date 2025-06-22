Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü genel kurul toplantısında konuştu.

İşte Adalı'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Beşiktaşımız tarihi boyunca birçok zorluktan geçmiş ve bu zorluklardan sonra bayrağını Türk sporunun zirvesine dikmiş, ülkemizin en büyük ve en köklü spor kulübüdür."

"Beşiktaşımız gücünü hep taraftarından ve camiasından almıştır. Her seferinde bir öncekinden daha güçlü ayağa kalkmıştır. Yine bir öyle dönemdeyiz. Ayağa kalkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bu nedenle sizi bu kongreye davet ettik."

"İlk günden beri ısrarla söylediğim bir prensibim var. Beşiktaş için attığımız her adımda ve alacağımız her adımda şeffaflık bizim için en önemli unsurdur. Beşiktaş'ın yaşadığı ve belki de unutmak istediği camia olarak maalesef güven ortamının, şeffaflığın, itibarımızın yara aldığı günler yaşadık. Bu nedenle endişeleri anlıyorum. Bu güven ve itibar kaybını gördüğümüz için geleceğimizle ilgili önem taşıyan kararları birlikte vermek istiyoruz. Yapacaklarımızın altına genel kurul olarak hep birlikte imza atalım istiyoruz. Bu projeler ne sadece Serdal Adalı'nın projeleridir ne de yönetim kurulunun, bu projeler hepimizin projeleridir. Bu projeler, Beşiktaş'ın projeleridir. Beşiktaş'a fayda sağlayacak projelerdir."

"Gayrimenkul projesi, rakiplerimizle olan ekonomik farkın kapanmasının anahtarıdır. Bu, ambargo koyulacak şampiyonluğun habercisidir."

"Borçsuz bir Beşiktaş hayali kuruyoruz. Tarihi bir çağrıda bulunmak istiyorum, gelin Beşiktaşımızı hep beraber bu dertlerden kurtaralım. Bu borç ve başarısızlık sarmalına hep birlikte dur diyelim. Gelecek nesillere yeniden doğmuş bir Beşiktaş bırakalım."

"Futbol ekonomisinin ülkemizdeki durumu göz önüne alındığında, Beşiktaş'ın mali bağımsızlığını sağlayacak kadar geliri sadece futboldan elde edemeyiz. Bu durum sadece bizim için geçerli değil, ülke futbolunun da en büyük sorunu. Artık hatasız yönetim ile de ilerlesek, sportif açıdan mükemmel sezonlar da geçirsek borç ve faiz yükünden bu şekilde gelemeyiz."

"Sadece 7 yıl önce 500 milyon dolar olan Süper Lig yayın gelirleri, bitirdiğimiz sezonda 182 milyon dolara gerilemiş. Bu örneklerden sadece bir tanesi. Bu nedenle başta gayri menkul projeleri olmak üzere alternatif gelir kaynağı oluşturmak zorundayız. Bugün, bu nedenle buradayız. Bugün oylayacağımız projelerde sadece Beşiktaş menfaatleri için uğraşıyoruz."

"ÇAĞRIDA BULUNUYORUM..."

"Tarihi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Beşiktaşımızı hep birlikte bu dertlerden kurtaralım. Bu borç sarmalına hep birlikte dur diyelim. İlerleyen Beşiktaş nesillerine, yeniden doğmuş bir Beşiktaş bırakalım. Gelin siz de bunun paydaşı, ortağı ve mimarı olun. Yıllar sonra bu salonda oturanlar için, "Bu işi başardılar." desinler."