Serdal Adalı yönetim kurulunu tanıttı

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini genel kurul üyelerine tanıttı.

Beşiktaş'ta yarın gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Serdal Adalı, genel kurul üyeleriyle bir araya geldi. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen yemek organizasyonuna çok sayıda üye katılım gösterdi. Burada bir konuşma yapan Adalı, "Değerli kongre üyelerimiz sevgili misafirlerimiz, değerli dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bizlerle beraber olduğunuz ve davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın camiamız için çok önemli bir gün. Hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Beşiktaş'ı güzel günlere taşıyacağız. Bugüne kadar gösterdiğiniz destek için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki 4 Aralık sabahı bambaşka bir Beşiktaş ile uyanacağız ve kazanan Beşiktaş olacak" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'nın konuşmasının ardından yönetim kurulu listesinde yer alan isimler tek tek sahneye çağrılarak genel kurul üyelerine tanıtıldı.

Başkan Adayı Adalı'nın yönetim kurulu şu şekilde:

Asil üyeler

Metin Keçeli

Hakan Daltaban

Uğur Fora

Orhan Özalp

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit

Çağatay Abraş

Kaan Kasacı

Aykan Aydın

Yedek üyeler

Atilla Bingöl

Melih Aydoğdu

Hazal Kalkavan Karahan

Mustafa Mollaoğlu

Mahir Kaplan