Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi Serdal Adalı başkanlığına aday oldu. Ahmet Nur Çebi’nin çekilme kararının ardından gözler, mevcut yönetimde İkinci Başkan olarak görev yapan Serdal Adalı’ya çevrildi. Serdal Adalı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Serdal Adalı hakkında tüm merak edilenler..

SERDAL ADALI KİMDİR?

1964 yılı Adana doğumlu. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı.

Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.

İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır.

21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu.

Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.

SERDAL ADALI'NIN SAHİBİ OLDUĞU ŞİRKETLER

Serdal Adalı'nın Amerika'da ve Türkiye'de birçok otel yatırımı bulunuyor. Bunun yanında restoran zinciri de bulunan Adalı grubu aynı zamanda Sheraton Adana'nın da sahibi durumunda. Adalı Holding, Serka İnşaat'ın da sahibi. Serdal Adalı'nın aynı zamanda çok sayıda yarış atı sahibi olduğu da biliniyor.

SERDAL ADALI DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ'TA YÖNETİCİLİK YAPMIŞTI

Serdal Adalı daha önce Yıldırım Demirören'in başkan olduğu dönemde Beşiktaş'ta Asbaşkan olarak görev almıştı. Serdal Adalı o dönemde birçok yıldızı Beşiktaş'a kazandırmıştı.