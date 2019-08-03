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Serdal Adalı: Konoplyanka ve Martnis Indi ile ilgileniyoruz

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı, siyah beyazlıların Avusturya kampını ziyaret etti. beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Adalı, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Serdal Adalı, "Transfer yapacağız ama öyle sırf transfer yapmak olsun diye transfer yapmayacağız. Camiamız biliyor, bunu da beklemiyorlar zaten. Bir iki haftaya kadar tüm transferleri tamamlayacağız ve takım hazır hale gelecek." dedi.
 
MARTINS INDI SORUSUNA YANIT
 
Bruno Martins Indi'nin transferi hakkında sorulan soruya cevap veren Serdal Adalı, "Bir stoper arayışımız var. Bri sol stoper arıyoruz. Onunla ilgili 3-4 altrernatifimiz var. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Uzun sürmeyecek bir dönemde de biteceğini düşünüyorum. İsim veremem, 3-4 tane önemli futbolcu alternatifimiz var. Zaten bu isimler, hocamızın kendi istediği oyuncular. Bunlardan birini alıp geleceğiz." ifadelerini kullandı.
 
KONOPLYANKA İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA
 
Yevhen Konoplyanka ile ilgili soru üzerine konuşan Serdal Adalı, "Konoplyanka, teknik ekibin aşırı istediği bir isim değil. İlerleyen günlerde önümüze ne gelir, ne çıkar, işin mali kısmınada da ne olur, ona göre karar veririz. Sanırım kendi de bir açıklama yapmış "Beşiktaş'a gitmek istiyorum" diye. Bakarız, önümüze bir gelsin. Şartları da çok önemli. Takım içindeki dengeleri bozmadan bir şeyler yapmak lazım." açıklamasını yaptı.
 
"KONOPLANYKA İHTİMALLER ARASINDA"
 
"Konoplyanka ihtimaller arasında var mı?" sorusunu da yanıtlayan Adalı, "İhtimaller arasında var tabii, her futbolcu var. Konoplyanka, Martins Indi var. Hocanın istediği belli noktalar var, önceliğimiz bunlar. Bir anönce de o transferleri yapmak ve bitirmek istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.
 

Polisten ibretlik ceza!

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