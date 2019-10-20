Serdal Adalı listesinde kimler var? Serdal Adalı kimdir?

Beşiktaş'ta yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul bugün geçekleştiriliyor. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde düzenlenen kongrede 14 bin 950 üye oy kullanabilecek. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı saat 10.30’da başladı. Oy verme işlemi saat 10.30’da başlayacak, 17.00’de sona erecek. Siyah-Beyazlılar’ın yeni başkanı bugün belli olacak. Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı listesinde kimler var? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Serdal Adalı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

SERDAL ADALI LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Serdal Adalı’nın divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Başkan Adayı Serdal Adalı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Hüseyin Yücel

Emin Önal

Doğan Küçükemre

Ahmet Selçuk Sert

Ahmet Akçelik

Hicabi Gökdereli

Yücel Biçer

Melih Aydoğdu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Erdal Karacan

Kemal Çiloğlu

Uğur Fora

Ahmet Oğuz Uçanlar

Süha Taşpolatoğlu

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1964 yılı Adana doğumlu. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.

İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır. 21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu. Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.