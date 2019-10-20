23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Serdal Adalı listesinde kimler var? Serdal Adalı kimdir?

Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı listesinde kimler var? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpte yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul başladı. Eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışıyorlar. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongre saat 10.30'da başladı. Siyah-Beyazlılar’ın yeni başkanı bugün belli olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul bugün geçekleştiriliyor.  BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde düzenlenen kongrede 14 bin 950 üye oy kullanabilecek. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı saat 10.30’da başladı. Oy verme işlemi saat 10.30’da başlayacak, 17.00’de sona erecek. Siyah-Beyazlılar’ın yeni başkanı bugün belli olacak.  Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı listesinde kimler var? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Serdal Adalı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 
SERDAL ADALI LİSTESİNDE KİMLER VAR? 
Serdal Adalı’nın divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu listesi şu şekilde:
 
Başkan Adayı Serdal Adalı
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 
Hüseyin Yücel
 
Emin Önal
 
Doğan Küçükemre
 
Ahmet Selçuk Sert
 
Ahmet Akçelik
 
Hicabi Gökdereli
 
Yücel Biçer
 
Melih Aydoğdu
 
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
 
Erdal Karacan
 
Kemal Çiloğlu
 
Uğur Fora
 
Ahmet Oğuz Uçanlar
 
Süha Taşpolatoğlu
 
 

 
SERDAL ADALI KİMDİR? 
Serdal Adalı, 1964 yılı Adana doğumlu. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.
 
İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır. 21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu. Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Afrikalı katılımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suriye'den çekilen Amerikan askerleri o ülkeye yerleşecek

Suriye'den çekilen Amerikan askerleri o ülkeye yerleşecek

'Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız'

'Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız'

İstanbul turizmine sıcak hava dopingi

İstanbul turizmine sıcak hava dopingi

Prof. Dr Canan Karatay açıkladı... En sağlıklı et hangisi?

Prof. Dr Canan Karatay açıkladı... En sağlıklı et hangisi?

Suudi Arabistan’da kadınlar için yeni karar! Son aşamaya gelindi

Suudi Arabistan’da kadınlar için yeni karar! Son aşamaya gelindi

O ilimizde korkutan deprem. 4.0 ile sallandı

O ilimizde korkutan deprem. 4.0 ile sallandı

Minik göçmenin canını pet şişeye bağladılar

Minik göçmenin canını pet şişeye bağladılar

Doğu Akdeniz’in ‘turizm yolu’ yıl sonu açılıyor

Doğu Akdeniz’in ‘turizm yolu’ yıl sonu açılıyor
 

POPÜLER HABERLER

Almanya´da canlı yayına damga vuran itiraflar: Erdoğan bizi uyarmıştı

Almanya´da canlı yayına damga vuran itiraflar: Erdoğan bizi uyarmıştı

Siirt'te üretiyor... Amerika, İngiltere ve Fransa'ya satıyor

Siirt'te üretiyor... Amerika, İngiltere ve Fransa'ya satıyor

Orta Çağ'da yapılmış, tarih fışkırıyor

Orta Çağ'da yapılmış, tarih fışkırıyor

Başkan Erdoğan'dan asker selamı

Başkan Erdoğan'dan asker selamı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA