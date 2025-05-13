Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı düzenelenen törenle mazbatasını aldı.

Mazbata töreninde açıklamalarda bulunan Adalı, "Biz verilen göreve ve emanete layık olacağız. Bize gösterilen güveni boşa çıkarmayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün, istikrar günüdür. Kaos geride kalmıştır. Ayrıca arayarak tebrik eden ve Beşiktaş'tan desteklerini esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Önümüzdeki dönem, Beşiktaş için yükseliş dönemi olacaktır." şeklinde konuştu.