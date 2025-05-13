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Spor

Serdal Adalı mazbatayı aldı, ilk açıklamasını yaptı! ''Güveni boşa çıkarmayacağız''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yeni yönetim kurulu, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Kaosun artık geride kaldığını belirten Adalı, 'Bize gösterilen güveni boşa çıkarmayacağız' dedi.

Haber Merkezi13 Mayıs 2025 Salı 14:46 - Güncelleme:
Serdal Adalı mazbatayı aldı, ilk açıklamasını yaptı! ''Güveni boşa çıkarmayacağız''
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Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı düzenelenen törenle mazbatasını aldı.

Mazbata töreninde açıklamalarda bulunan Adalı, "Biz verilen göreve ve emanete layık olacağız. Bize gösterilen güveni boşa çıkarmayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün, istikrar günüdür. Kaos geride kalmıştır. Ayrıca arayarak tebrik eden ve Beşiktaş'tan desteklerini esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Önümüzdeki dönem, Beşiktaş için yükseliş dönemi olacaktır." şeklinde konuştu.

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