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Spor

Serdal Adalı, Mehmet Özdilek için yeşil ışık yaktı

Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı, seçimi kazanması durumunda sportif direktörlük görevine Mehmet Özdilek'in geleceğini açıkladı.

12 Kasım 2023 Pazar 12:11 - Güncelleme:
Serdal Adalı, Mehmet Özdilek için yeşil ışık yaktı
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Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş Kulübü'nde gerçekleşecek başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Adalı, futbolla ilgili gelen sorunun ardından seçimi kazanmaları durumunda Mehmet Özdilek'in sportif direktörlük görevine getirileceğini açıkladı.

Serdal Adalı'nın sözleri şu şekilde:

"Allah kısmet ederse, kazandığımız günden itibaren sportif direktör olarak Mehmet Özdilek hocamızla yola devam edeceğiz. Yönetimde de eski futbolcu kardeşimiz olacak. Futbolu bu şekilde organize etmek istiyoruz."

Mehmet Özdilek, futbolculuğu döneminde 1988-2001 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.

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