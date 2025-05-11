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Spor

Serdal Adalı mı, Gürkan Aksoy mu? Beşiktaş'ta seçim zamanı

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurulu bugün gerçekleştiriliyor. Siyah-beyazlı kulüpte mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy başkanlık için yarışıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2025 Pazar 09:54 - Güncelleme:
Serdal Adalı mı, Gürkan Aksoy mu? Beşiktaş'ta seçim zamanı
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Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı yapılıyor.

Beşiktaş Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı; oy verme işlemine geçildi.

Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışıyor.

Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.

Seçimde yarışacak adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle:

SERDAL ADALI

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

GÜRKAN AKSOY

Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

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