Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte açıklamalardan öne çıkanlar:

Rafa, Başakşehir maçında 83. dakikada oyundan çıktıktan sonra menajeri görüşme talep etti. Geldi, görüştük. Bir süre sonra da Rafa ile görüştük. Mesele büyümeden kendi içimizde çözmek istedik, epey de uğraştık. Rafa ile yaptığımız görüşmede, 'Kimseyle sorunum yok, futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Bir süre sonra da ağız değiştirip 'Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm' diyerek farklı söylemleri oldu.

Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim.

"Rafa Silva ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider! İkisine de yanaşmıyorsa, sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez! Beşiktaş'ın maaş tasarrufuna da ihtiyacı yoktur! Gerekirse parasını veririz, oturturuz! Gerekirse konu FIFA'ya gider, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar korunur."

Kriz yönetilemedi gibi bir şeye katılmıyorum. Yönetemesek, çok daha farklı sonuçlara giderdi. En azından karşımızda oturup konuşabileceğimiz bir futbolcumuz var. Bir şeyin koptuğu yok. Ama sıkıntı da bunlar. Sıkıntının özü Rafa'dan kaynaklanıyor. Türkiye'ye en fazla Portekizli getiren yöneticiyim, hepsiyle sürekli görüşüyorum. Rafa değişik bir karakter. Biz yapamadıysak, gerisini siz tahmin edin. Suçlu aramaya gerek yok. Rafa Silva, Türkiye'de bir takıma gidemez!

Milli arada Serken Reçber ile planlarımız için toplantı yapacaktık. Yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Rafa Silva ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Olay bugünün olayı değil. Kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. gerçekleri anlatma durumunda kaldım, anlatacağım.

Hayatımda hiç kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım. Bunu diğer oyuncular bile sorabilirsiniz. Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş... Rafa Silva'nın da, Sergen Yalçın'ın da yeri dolar...

Mobing uyguluyormuşum... Mobing ne ya? Bunları çıkartan arkadaşlar psikoloğa gitsinler. Çok faydası oluyor. Belki başka bir yerle anlaştı ve gitmek istiyor, nereden bilebilirim... Bir şey planladığı kesin ama bu planda biz yokuz! Ben hiç olmayayım! Başkan da yok! Bizlik bir şey yok!"

Detaylar geliyor...