İSTANBUL 36°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7697
  • EURO
    46,5855
  • ALTIN
    4262.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Serdal Adalı: Sizinle gurur duyuyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Beko karşısında kaybedilen final serisi sonrası oyuncularının gösterdiği performansı tebrik ederek 'Sizinle gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi26 Haziran 2025 Perşembe 01:34 - Güncelleme:
Serdal Adalı: Sizinle gurur duyuyoruz
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 84-68 mağlup oldu ve seride 4-1 geri düşerek şampiyonluğu kaçırdı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama;

"Bu sezon bize büyük mutluluklar yaşatan, iç sahada galibiyet rekorları kıran, sezon finaline yükselen, Beşiktaş armasını en iyi şekilde temsil eden basketbol takımımız, övgülerin en büyüğünü hak ediyor.

İnanan, savaşan, birbiri için oynayan karakterler bir araya geldiğinde neleri başarabileceğimizi gören basketbol takımımızı, oyuncularımızı, basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Özkan Arseven ve basketbol icra kurulumuzu, genel menajerimiz Nedim Yücel'i, başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ve teknik heyetimizi, emeği geçen herkesi kutluyor, Beşiktaş taraftarına yaşattıkları heyecan ve mutluluk için teşekkür ediyorum.

İç sahada, deplasmanda her maçta takımımıza güç veren, bu takımı desteklemekten asla vazgeçmeyen taraftarımız övgünün, teşekkürün en büyüğünü hak ediyor.

Basketbolda yeniden başlayan yükselişimizi devam ettirmek için gereken neyse yapacağız. Önümüzdeki sezon da yine şampiyonluk parolasıyla parkede olacağız.

Sizinle gurur duyuyoruz!"

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.