  • Serdal Adalı: Spor literatürüne, Beşiktaşlılık duruş felsefesini eklemiş büyük bir camiayız
Serdal Adalı: Spor literatürüne, Beşiktaşlılık duruş felsefesini eklemiş büyük bir camiayız

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen 'Duruş' adlı serginin açılışında konuştu. Başkan Adalı, 'Spor literatürüne, Beşiktaşlılık duruş felsefesini eklemiş büyük bir camiayız' dedi.

HABER MERKEZİ28 Mart 2026 Cumartesi 19:39 - Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı, "Beşiktaş Yönetim Kurulu olarak, Beşiktaşımızın saha dışındaki çizgisine büyük önem veriyoruz" dedi.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları;

Ülkemizin öncü spor kulübü olan Beşiktaşımız, bir asrı aşkın mücadele ettiği her branşta camiamızı ve ülkemizi gururla, büyük bir motivasyonla ve başarıyla temsil etti. Beşiktaş'ın öncü kulüp olma misyonu, yalnızca saha sonuçlarıyla sınırlı da kalmadı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu olarak, Beşiktaşımızın saha dışındaki çizgisine büyük önem veriyoruz. Beşiktaş arması hayata ne katabilir? Beşiktaş nasıl daha fazla üretebilir? Nasıl daha fazla öğretebilir? Sürekli bu sorulara yanıt arıyoruz.

Biz hayata Beşiktaş katıyoruz. Artık kültür sanat alanında da camiamıza, ülkemize ve insanlarımıza hizmet edeceğiz. Tarihi boyunca verdiği mücadeyle, Şerefiyle oynayıp Hakkı'yla kazanma ilkesiyle, hepimizin gururu olan Beşiktaşımız için duruştan daha iyi bir başlangıç olamazdı. Biz spor literatürüne, Beşiktaşlılık duruş felsefesini eklemiş büyük bir camiayız.

