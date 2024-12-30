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Spor

Serdal Adalı transfer için ilk adımı attı! Gurbetçi futbolcu için düğmeye basıldı

Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş dün yeni başkanını seçti. Siyah beyalı kulübün başına Serdal Adalı geçti ve transfer için ilk adımı attı. Serdar Adalı ve ekibi bonservisi Union Berlin'de olan ve Magdeburg'da kiralık olarak forma giyen Livan Burcu için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Haber Merkezi30 Aralık 2024 Pazartesi 14:46 - Güncelleme:
Serdal Adalı transfer için ilk adımı attı! Gurbetçi futbolcu için düğmeye basıldı
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Beşiktaş'ta dün yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Serdal Adalı, transfer çalışmalarına seçim öncesi propaganda döneminde yaptığı açıklamalar doğrultusunda başladı.

Seçim öncesi katıldığı programlarda "Avrupa'da 21-22 yaşında çok iyi genç Türk futbolcularımız var. Bir liste çıkardık." ifadelerini kullanan Başkan Adalı, transferde gurbetçi futbolculara yöneleceğinin sinyallerini vermişti.

Siyah beyazlı kulübün yeni başkanı, ayrıca "Beklerde sıkıntımız var, kanat sıkıntımız var. Bana göre santrfor sıkıntımız var. 3-4 tane transfer yapabiliriz." diye konuşmuştu.

Bu açıklamalar kapsamında harekete geçen Adalı, kanat transferi için gurbetçi bir futbolcuyla kadroya takviye yapmak istiyor.

Alman basınından Kicker'de yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi Union Berlin'de olan ve kiralık olarak Magdeburg'da forma giyen sol kanat oyuncusu Livan Burcu'ya yoğun ilgi gösteriyor.

Haberde 20 yaşındaki futbolcunun, 2. Lig ekibi Magdeburg ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ancak tüm tarafların anlaşması halinde Livan'ın Beşiktaş'a transferinin ocak ayında gerçekleşebileceği kaydedildi.

Union Berlin ile 2027'ye kadar sözlemesi bulunan Livan Burcu, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor. Genç futbolcu 7 kez milli olurken 1 defa ağları havalandırdı. Gurbetçi oyuncu 2. Bundesliga'da ise 15 maçta 2 gol 2 asistle görev yaptı.

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